Ilie Bolojan pregătește primele vești bune pentru români! De când vor veni facturile mai mici

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că vineri va avea o discuție cu premierul Ilie Bolojan privind forma finală a memorandumului pe piața de energie, document ce urmează să fie transmis către CSAT. Scopul acestuia este eliminarea speculei și reducerea prețurilor pentru consumatorii casnici și companii.

„Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a documentului, a memorandumului pe care îl voi transmite către Consiliul Suprem de Apărarea Ţării, după ce preşedintele României a fost de acord cu acest lucru, în care vom mandata şi voi propune că CSAT să decidă asupra mandatării şi a Ministerului Energiei şi a altor ministere şi a ANR-ului cu un termen foarte clar, cu termen de răspuns, a legislaţiei, a mecanismelor de piaţă pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie şi că, astfel, vom ajunge la o reducere a preţului la consumatorul final, persoana fizică şi companie”, a declarat ministrul la Digi24.

Ministrul Energiei își dorește ca propunerea lui să fie acceptată

Potrivit lui Bogdan Ivan, pe piața energiei există deja furnizori care oferă prețuri sub 1,30 euro pentru energia electrică, în funcție de regiunea geografică. Acest prag de 1,30 euro reprezenta plafonul până la 1 iulie pentru consumatorii care depășeau 250 kWh.

„Îmi doresc foarte mult ca în prima şedinţă a CSAT să fie prezentat respectivul memorandum pe care îl propun, tocmai pentru a crea mecanismele de a continua proiectele de investiţii în centrale pe gaz, în hidrocentrale, fără să fim blocaţi de nişte tertipuri juridice şi de virgule prin chichiţe legislative, de a continua proiecte mari de investiţii în transportul energiei şi a gazelor naturale, de a continua proiecte mari de explorare a resurselor de gaz şi petrol, onshore şi offshore, mai ales în Marea Neagră, şi de a dezvolta odată România, că suntem ţara din Europa care are aproape cele mai multe resurse din Uniunea Europeană în materie de gaze naturale, în materie de petrol, iar aceste lucruri trebuie să se reflecte mai departe şi în buznarele oamenilor”, a adăugat ministrul.

Bogdan Ivan a criticat întârzierile în derularea unor proiecte de infrastructură energetică, precum centrala de la Iernut, județul Mureș.

„M-am dus pe teren, constructorul încerca să-mi explice cum a fost greu şi complicat, i-am reziliat contractul, legal, corect, la termen, am spus, nimeni nu se mai joacă cu statul român. Eu, cât o să fiu în această poziţie, nu o să accept scuze, nu o să accept explicaţii puerile, din partea nimănui, poate să fie firma cui vrea să fie, eu nu accept ca nimeni să-şi mai bată joc de companiile româneşti şi cele care sunt deţinute de statul român. Aşa că i-am executat, execut garanţia de bună execuţie, luăm acei bani, subcontractăm cu alte companii şi ducem acest proiect mai departe”, a completat ministrul Energiei.

