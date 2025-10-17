Ce se va întâmpla cu locuitorii care nu mai pot sta în blocul distrus de explozia din Sectorul 5. Primarul Capitalei a făcut anunțul

În urma exploziei devastatoare care a avut loc într-un bloc de locuințe din sectorul 5 al Capitalei, mai multe familii au rămas fără casă. Deflagrația, care a afectat grav două etaje ale clădirii și a produs pagube în zona învecinată, a lăsat numeroase persoane fără adăpost. Autoritățile locale au intervenit, iar Primăria Capitalei a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea victimelor.

După explozia puternică produsă într-un bloc de pe Calea Rahovei, Primăria Capitalei a anunțat măsuri urgente pentru sprijinirea persoanelor rămase fără locuințe. Deflagrația a afectat grav două etaje ale imobilului, dar și Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere. Toți locatarii au fost evacuați, iar zona rămâne periculoasă, accesul fiind permis doar echipelor de intervenție. Șinele de tramvai din zonă a fost dezafectată pentru a reduce tensiunea, făcând loc utilajelor de intervenție pentru circulație.

Primarul interimar al Bucureștiului a anunțat că autoritățile vor veni în sprijinul familiilor rămase pe drumuri în urma exploziei produse în această dimineață.

„Primăria Capitalei alături de Primăria Sectorului 5 au fost de la începutul acestei tragedii la fața locului. Putem asigura că toți cei afectați vor avea unde locui în această seară și în perioada următoare. Ne vom reîntâlni pe parcursul zilei de mai multe ori, tocmai pentru a pune la punct necesitățile și a vedea disponibilitățile. Primăria Capitalei va convoca o ședință de consiliu general de urgență astăzi, pentru ora 14, pentru a adopta acele modificări și reglementări ca să putem pune la dispoziție orice au nevoie aceste familii. În acest moment, șina de tramvai din spatele nostru și tensiunea a fost dezafectată pentru a putea face loc utilajelor de intervenție. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranță imobilul, pentru că trebuie intervenit la el pentru a nu avea pagube ulterioare”, a declarat Stelian Bujduveanu, la Antena 3 CNN.

Autoritățile locale vor oferi adăpost temporar

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, a declarat că oamenii evacuați vor primi adăpost temporar, iar dacă numărul locuințelor disponibile nu va fi suficient, Primăria va acoperi costurile chiriei pentru alte spații.

„PMB beneficiază de două componente – locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremure sau incidente de acest gen. Dacă aceste apartamente nu vor ajunge, avem posibilitatea să plătim chiria pe piața liberă pentru a putea fi relocați oamenii. Acesta e planul primăriei, dar acum ne concentrăm pe salvarea cât mai multor persoane”, a mai spus primarul interimar.

UPDATE Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a crescut. Una dintre victime este o gravidă în vârstă de 24 de ani