Ce se va întâmpla în România, după alegerile prezidențiale 2025. Carmen Harra, previziuni de ultimă oră: ”Asta e realitatea!”

Așa cum a făcut-o și în multe alte cazuri, Carmen Harra a prezis rezultatul alegerilor ce au avut loc duminică, 18 mai. Acum, aceasta face noi predicții și spune ce soartă va avea România cu Nicușor Dan președinte. Se pare că românii mai au puțin de tras, dar viitor se arată strălucitor. Carmen Harra spune că România este pe drumul ce bun, dar care este presărat cu destul de multe obstacole.

Înainte ca românii să iasă la vot, Carmen Harra a prezis rezultatul alegerilor. Aceasta i-a analizat bine pe cei doi candidați, dar și karma lor și l-a declarat câștigător pe Nicușor Dan și a avut dreptate.

„Întotdeauna am considerat că acești doi candidați nu reprezintă schimbarea majoră pe care România o dorește și de care are nevoie, dar este interesant cum am anticipat că din cauza faptului că Nicușor Dan se află în anul karmic 8 față de George Simion care era într-un an personal 2 care nu-l ajută deloc, era clar că va pierde în fața lui Nicușor Dan! A fost o situație foarte clară”, spune Carmen Harra.