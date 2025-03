Ce semnificație APARTE are numele ales de Culiță Sterp și Daniela Iliescu pentru fetița lor: ”Ne-a plăcut atât de mult!”

Daniela Iliescu și Culiță Sterp au dezvăluit numele fiicei lor. Cei doi și-au ținut fanii în suspans până acum, mărturisind doar că începe cu litera M. Ei bine, după aproape trei săptămâni de când au devenit părinți, artistul și soția sa au spus cum o cheamă pe micuța lor, dar și ce semnificație aparte are numele ales.

Culiță Sterp și soția lui sunt în culmea fericirii după ce au devenit din nou părinți! Daniela Iliescu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă pe data de 3 martie 2025. Cei doi și-au ținut fanii la curent cu toate detaliile pe parcursul sarcinii, iar sexul bebelușului l-a dezvăluit chiar în ziua în care s-a născut. Totuși, abia acum au spus numele micuței. Inițial, au oferit un singur indiciu, și anume că începe cu litera M.

După aproape trei săptămâni de când a născut, Daniela Iliescu a dezvăluit numele pe care îl poartă fetița ei și a lui Culiță Sterp. Pe lângă semnificația aparte, acesta are și o poveste interesantă. Cei doi îl au în minte încă de când soția artistului a rămas însărcinată cu Milan.

Partenera de viață a cântărețului a dezvăluit că, inițial, medicii i-au spus că vor avea o fetiță. După ce a aflat, totuși, că este băiat a rămas cu acest nume în gând sperând că într-o zi va avea și o fetiță, iar dorința ei s-a împlinit. Mai exact, pe fiica lui Culiță Sterp o cheamă Miray.

„Milan şi Miray… minunile din viața noastră, care ne-au făcut să înțelegem ce sunt cu adevărat fericirea și iubirea necondiționată. Numele Miray l-am ales încă de când eram la începutul sarcinii cu Milan și prima dată ni s-a spus că vom avea o fetiță. Ne-a plăcut atât de mult, încât și după ce am aflat că va fi băiat, ne-am dorit ca atunci când Dumnezeu ne va binecuvânta și cu o fată, să poarte acest nume. Și de mai bine de 4 ani o așteptăm și pe ea.

Am pomenit-o de multe ori în acești ani, sperând că vom avea și o surioară pentru Milan. Ne-am dorit ca ambii copii să poarte nume care să înceapă cu aceeași inițială și uite că nimic nu e întâmplator. După ce am aflat că avem băiat, am visat numele Milan. Acum familia e completă și nouă, tot ce ne rămâne de făcut, e să vă fim mereu alături, să vă creștem cum știm noi mai frumos și să fim întotdeauna prezenți atunci când aveți nevoie de noi”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.