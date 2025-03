Ce spera Otniela Sandu să facă împreună cu Sebastian Dobrincu. Era visul ei, iar el jumătatea ideală

Unul dintre cele mai urmărite cupluri din lumea mondenă, Otniela Sandu și Sebastian Dobrincu, a pus punct relației, în ciuda planurilor ambițioase pe care vedeta le avea alături de tânărul antreprenor. Cei doi păreau mai îndrăgostiți ca niciodată, iar Otniela vorbea cu entuziasm despre viitorul lor împreună, însă, la scurt timp după aceste declarații, a venit anunțul surprinzător al separării.

Sebastian Dobrincu a fost surprins în compania unei alte femei, iar aceasta nu este nimeni alta decât fosta lui iubită, Ioana Ignat. Imaginile apărute la CANCAN (VEZI AICI) sugerează o apropiere între cei doi, ceea ce ridică semne de întrebare despre momentul real al despărțirii de Otniela și dacă lucrurile nu erau deja încheiate de mai mult timp.

Până de curând, Otniela și Sebastian păreau un cuplu sudat, plin de energie și entuziasm. Vedeta TV vorbea despre partenerul său într-un mod care sugera stabilitate și încredere reciprocă. De altfel, planurile lor de viitor păreau să includă proiecte comune în televiziune, dar și perspective pe termen lung, cum ar fi întemeierea unei familii. Nimic nu prevestea ruptura, iar despărțirea a fost o surpriză chiar și pentru apropiați.

Cu doar câteva zile înainte de despărțire, Otniela se arăta entuziasmată de viitorul lor împreună. Cei doi se pregăteau să apară împreună într-un interviu în care urmau să povestească despre relația lor, însă acest moment nu a mai avut loc. Mai mult, vedeta lua în calcul posibilitatea de a participa împreună cu Sebastian la o competiție televizatã, ceea ce ar fi consolidat și mai mult imaginea lor ca echipă.

„Este un show care îmi place foarte tare și, din ce știu, și lui. Amândoi suntem competitivi, ne place sportul, dar în același timp cred că avem și niște ingrediente diferite care ne-ar ajuta și ne-ar completa foarte bine într-un astfel de show. Pentru mine, dacă am un om pe care știu că mă pot baza, pot face față oricărei situații. Iar Sebi un om și foarte responsabil, și descurcăreț, și cu principii, și, pe lângă astea este… (n. red.: ne arată un emoticon în formă de mâini care formează o inimă)”, a spus Otniela despre posibila participare alături de Sebastian Dobrincu la Asia Express, potrivit Fanatik