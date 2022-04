Ce spune Andreea Tonciu despre experienţa de la Survivor România: „N-aș mai repeta niciodată”

Andreea Tonciu a făcut mărturisiri despre experiența Survivor România 2022. Bruneta a explicat ce a însemnat competiţia pentru ea şi în acelaşi timp a recunoscut că nu s-ar mai aventura niciodată într-un astfel de concurs.

Andreea Tonciu a demonstrat întotdeauna că este o femeie puternică, din acest motiv a acceptat provocarea de la Survivor România. Cu toate acestea, experienţa nu a fost pe placul său şi i-a fost destul de greu să supravieţuiască în junglă.

Bruneta a recunoscut faptul că încă din a 5-a zi s-a simțit epuizată și pierdută. De asemenea, Andreea Tonciu a ţinut să sublinieze că nu ar mai repata această experienţă niciodată.

”N-aș mai repeta niciodată această experiență”

”N-aș mai repeta niciodată această experiență pentru că este foarte grea pentru mine, crede-mă. Nu mă așteptăm să fie atât de grea. N-am crezut în viața mea că va fi atât de greu. M-am dus, încercarea moarte n-are. Am zis hai să încerc să văd cum e. Dar nu înțelegi că din a 5 a zi am zis gata, nu mai pot… M-am setat, am intrat în lumea mea, nu mai eram eu”, spune vedeta, potrivit click.ro.

Întrebată ce relaţie are în prezent cu fostii colegi, Tonciu a explicat că ţine legătura cu toţi, ba mai mult, a trecut peste tot ce s-a întâmplat în jungă. În aceşaţi timp, vedeta a explicat faptul că de Otilia Bilionera este cea mai apropiată.

”Cu toată lumea. Chiar dacă am avut mici conflicte pe acolo, sunt o femeie care iert, întotdeauna și trebuie să tratez oamenii ca atare. Dar cel mai mult m-am atașat de Otilila, și voi rămâne foarte bună prietenă cu ea pînă când mortea ne va despărți”, spune bruneta.

Sursă foto: Instagram