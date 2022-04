Andreea Tonciu este una dintre concurentele care au nuanțat puternic ediția actuală a show-ului “Survivor”, de la Pro TV. Bruneta a făcut parte din distribuția “Faimoșilor”, unde cel mai bine pare să se fi înțeles cu Otilia, consolându-se una pe cealaltă în momentele delicate. La polul opus, Andreea Tonciu îi „atacă” pe colegii de platou, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, criticându-i pentru comportamentul pe alocuri defectuos, dar și pentru lipsa de experiență în fața camerelor de filmat.

Tot la capitolul reproșuri, Andreea Tonciu le impută concurenților de la “Survivor” stilul mult prea „sensibil” cu care abordau glumele interne, făcute între colegi. Fosta asistentă TV mai dezvăluie că timp de 14 zile nu a dormit, ajungând chiar să fie luată cu ambulanța, pe fondul problemelor de sănătate apărute pe insulă.

“M-am simțit ca la închisoare!”

Cu o experiență vastă în ale proiectelor de tip reality, Andreea Tonciu cataloghează experiența “Survivor” drept marcantă, asupra căreia ar fi intervenit cu mici schimbări, cel puțin la nivel de distribuție a celor ce i-au fost colegi sau oponenți. În pofida dorului de casă și de propria fetiță, Andreea Tonciu ar fi fost pusă pe show, doar că n-a avut cu cine să facă atmosferă.

“A fost o experiență foarte grea, dar sunt fericită că am bifat și acest reality-show, mi se pare cel mai tare de la noi din România. Îmi pare rău că n-am putut rezista mai mult, dar dorul de casă și având în vedere că m-am îmbolnăvit foarte tare, după experiența «Survivor» am avut și încă mai am probleme de sănătate. Per total, eu aș fi făcut o schimbare, ca să fie și mai bine pentru mine.

Aș fi preferat să am și alți colegi cu care să fac caterincă, cum îmi place mie. M-am simțit ca la închisoare. Nu puteai să socializezi cu toată lumea, nu puteai să faci glume cu toată lumea, pentru că vai, ce se întâmpla, ne jigneam!

Se vede că anul acesta la «Survivor» au fost vedete care nu prea au cochetat cu televiziunea! Nu vreau să dau aceste nume, pentru că reclama se plătește foarte mult și, dacă bagă mâna în buzunar, cu cea mai mare plăcere le pronunț numele!”, a comentat, în maniera proprie, Andreea Tonciu.

“Eu 14 nopți nu am dormit absolut deloc!”

Bruneta continuă șirul dezvăluirilor din Republica Dominicană, pentru o redare cât mai exactă a experienței “Survivor”, chiar dacă a rezistat pentru puțin timp în competiție. Măcinată de dorul de casă, dar și de teama generată de sălbăticie, Andreea Tonciu explică detaliat ce a trăit în proiectul de la Pro TV.

“Cel mai rău mi-a fost dor de Reby, revederea cu ea a fost wow, parcă aș fi stat plecată doi ani de zile. Cât timp am stat la «Survivor», eu, timp de 14 zile, nu am dormit absolut deloc! Sunt foarte panicată și foarte fricoasă și auzeam numai foșnituri și urlete, țipete și îmi era frică să nu mă trezesc cu ceva pe mine. Am zis mai bine stau și dacă e să simt ceva, imediat sar!”, a încheiat Andreea Tonciu.

