Ce spune Cristi Borcea despre căsnicia cu Valentina Pelinel: „Mai bine mai târziu decât niciodată”

Cristi Borcea și Valentina Pelinel au o căsnicie de patru ani și au împreună trei copii. Cei doi dovedesc faptul că sunt făcuți unul pentru altul și se pare că se înțeleg de minune. Chair dacă nu obișnuiește să dea detalii din viața sa privată, Cristi Borcea a vorbit despre cum este relația cu Valentina, de fapt.

S-au găsit când se așteptau mai puțin și nu le-a trebuit mult timp să-și dea seama că sunt suflete pereche. Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează un cuplu solid și îndrăgit în showbiz-ul românesc. Amândoi au avut parte de relații eșuate, dar iată că soarele a răsăit și pe strada lor.

Chiar dacă nu este genul de persoană care să dea din casă tot, de această dată, Cristi Borcea a vorbit despre cum arată relația cu Valentina, în prezent.

(CITEȘTE ȘI: Pepe a lăsat șprițul și a făcut show! Cristi Borcea și Valentina Pelinel, party ca-n filme în buricul Capitalei!)

Ce spune Cristi Borcea despre soția lui: „Mi-a ajutat Dumnezeu de am găsit-o pe Valentina”

La 53 de ani, Cristi Borcea are o familie fericită și 9 copii cu patru femei diferite. Și-a găsit fericirea în brațele Valentinei Pelinel și pare că e mai fericit ca niciodată. În cadrul unui podcast, Cristi Borcea a vorbit despre relația pe care o are cu Valentina și susține că este recunoscător că face parte din viața lui și îl sprijină necondiționat în tot ceea ce face.

„Cel mai important este să fii fericit și împăcat cu tine și să ai liniștea pe care o am eu cu Valentina, să mergi de drag acasă, să poți să stai… Dau un exemplu. Eu stau câte 3-4 ore în fiecare seară pe terasă și dezbatem toate problemele, este foarte important, mai ales pentru oamenii care stau în stres, pentru că am și eu peste 2000 de oameni, am societăți, conduc, trebuie să asigur salarii, credite. Acasă trebuie să mă delimitez de tot și să găsesc starea necesară.

Mi-a ajutat Dumnezeu de am găsit-o pe Valentina, mai bine mai târziu decât niciodată. Și mi-am găsit femeia care îmi dă și liniște, și putere, și înțelegere, este extraordinar de pozitivă.

Cea mai de încredere, cea mai frumoasă și cea mai deosebită femeie din lume”, a spus Cristi Borcea în cadrul podcastului „Fiță cu Adiță”.