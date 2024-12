Ce spune fiul Camillei, soția Regelui Charles, despre William și Harry: „Iadul pe pământ de nenumărate ori”

Fiul reginei Camilla a Marii Britanii, Tom Parker Bowles, a vorbit recent într-un interviu despre prințul William și prințul Harry. Comentariul despre ei este unul extrem de rar, dat fiind faptul că acesta evită pe cât posibil să vorbească despre familia regală britanică.

În timpul unui interviu acordat The Telegraph, Tom, care lucrează ca scriitor și critic culinar, a oferit detalii despre noua sa carte, intitulată „Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III”, precum și despre copilăria sa și relația cu familia regală, arată hellomagazine.com.

El a povestit că încă de mic a fost nevoit să învețe să trăiască înconjurat de paparazzi, fiind fiul actualei soții a regelui Charles.

Tom, în vârstă de 49 de ani, și-a amintit de un moment în care, povestește el, a fost „urmărit cu 160 km/h de paparazzi, voiau să facă o poză”.

„Țipau la mama pentru a încerca să obțină o reacție. Împingeau, a fost îngrozitor. Număram câți sunt la poartă, totul era la fel de normal ca mâncatul de ouă și bacon dimineața”, povestește el.

Ce spune despre prinții William și Harry

Tom a mai adăugat că a învățat din acele evenimente să nu se amestece în problemele cu care se confruntă Casa Regală a Marii Britanii, tocmai din dorința de a-și menține viața privată cât mai departe de ochii presei tabloide. El spune că viața celor doi fii ai regelui Charles a fost una foarte dificilă, ei fiind expuși unor asemenea situații încă din copilărie.

„Am învățat în urmă cu foarte mulți ani să nu intervin în viețile complicate ale lui William și Harry! Este îngrozitor și revoltător prin ce au trecut! Știu că au experimentat iadul pe pământ de nenumărate ori și tot de atâtea ori am empatizat cu ei”, a mai povestit fiul reginei Camilla.

În altă secțiune a interviului, acesta a vorbit despre planurile sale de Crăciun și despre cum speră să petreacă perioada festivă cu familia regală la Sandringham. Deși a detaliat că nimic nu a fost deocamdată confirmat, Tom a povestit că a fost, totuși, invitat de mama sa.

