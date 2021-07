Sunt rare ocaziile în care Marius Moga oferă informații despre familia lui, însă, oricând se ivește momentul, producătorul muzical vorbește la superlativ despre persoanele pe care le iubește!

Nu întotdeauna îl ”prinzi” pe Marius Moga vorbind despre viața de familie, însă de fiecare dată când are ocazia, spune lucrurile la superlativ. Și, evident, ar și de ce! Producătorul muzical are o căsnicie frumoasă alături de jurnalista Bianca Lăpuște. Sunt împreună de șapte ani și au o fetiță pe care au numit-o Elisabeta Maria. În cadrul unui podcast, Marius Moga a vorbit despre viața de familie, punând accent și pe momentul în care fiica lui a venit pe lume. Așa cum a mărturisit și el, s-a ”înmuiat” atunci.

„Eu îmi doream să am băiat, nu știu de ce, poate că eram eu și cu frate-miu, că ducem mai departe numele, dar când s-a născut fiică-mea, m-am înmuiat. Mi-am dat seama că e bine să fii și vulnerabil.

Noi, băieții, suntem învățați de mici că nu trebuie să plângem, că noi suntem duri (…). Când ai o fată, ea îți arată că nu poți să o educi așa cum mă lua tata pe mine, de exemplu. Nu am avut niciun model despre cum să vorbesc cu ea și atunci a trebuit să resetez tot”, a precizat Marius Moga.

Marius Moga, un artist căruia i-a plăcut cartea! Marius Moga a mers la cursurile la Liceului „Horea, Cloşca şi Crişan”, din Alba Iulia, iar Bacalaureatul l-a promovat cu media 9.30. „Oricum, BAC-ul a fost un fleac pe lângă ceea ce a urmat la Facultatea de Sociologie”, a mărturisit artistul mai demult.

Fiica lui Marius Moga îi calcă pe urme artistului

Deși are numai 5 anișori, fiica lui Marius Moga, Maria, și-a îndreptat atenția către muzică, așa că artistul nu ar fi surprins ca cea mică să-i calce pe urme.

„Maria e foarte creativă, compune, cântă la pian. Nu mai e un copil mic, are personalitatea ei. Tot timpul îmi dă idei. Îi place muzica, studioul e o terapie pentru oricine. Maria petrece și foarte mult timp la bunici, cu ei ne-am scos. Ei au timp să meargă la tot felul de activități cu ea. În plus, îsi doreste un frățior sau o surioară, noi i-am promis. Este despre acel moment, am mai fost pe acolo. Anul ăsta ne-am propus să facem ce ne place, viața asta e, trebuie să facem ce ne place, adică Virtual Production, muzica, familia”, au spus cei doi, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

