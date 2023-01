Ce spune Simona Secrier despre o nouă relație la mai bine de 3 ani de la moartea lui Mihai Constantinescu: „Iubirile sunt diferite…”

Mihai Constantinescu s-a stins din viață pe 4 octombrie 2019, iar în urma sa a lăsat multă durere, mai ales pentru cei dragi. Simona Secrier trăiește cu un gol imens în suflet, pe care nu a putut să îl umple nici după trei ani. În cadrul unui interviu recent, soția regretatului artist a dat detalii despre viața sa sentimentală.

Cea care i-a fost alături lui Mihai Constantinescu în ultimii ani din viață, a mărturisit că nu ar spune „nu” unei noi relații, însă un lucru este cert: niciodată nu va mai simți pentru altă persoană ce a simțit pentru soțul său.

„La intensitatea asta cu siguranță că nu. Nu pot să spun niciodată niciodată pentru că nu știu ce o să-mi ofere viața. Știu sigur că așa o mare iubire nu o să mai trăiesc. Iubirile sunt diferite, pe părinți îi iubești într-un fel, pe frați în alt fel, pentru soț există altfel de iubire.

Dar la așa o mare intensitate nu cred că voi mai trăi o dragoste vreodată. Mi l-a dat Dumnezeu pe Mihai și a fost suficient. Am cam reușit să-i spun tot, de multe ori vorbeam în glumă, dar în serios nu i-am spus niciodată că îi mulțumesc pentru că m-a ales pe mine”, a spus Simona Secrier, conform Fanatik.

Simona Secrier: „Nu a fost dragoste la prima vedere”

Deși acum are numai cuvinte de laudă despre timpul petrecut alături de Mihai Constantinescu, Simona Secrier a recunoscut că între ei doi nu a fost dragoste la prima vedere.

Mai mult, aceasta a povestit faptul că diferența de vârstă nu a fost niciodată un impediment pentru ei, ci din contră, au demonstrat tuturor ca dragostea poate învinge orice obstacol.

„Nu a fost dragoste la prima vedere, dar ne-am plăcut foarte mult unul pe altul. A fost o decizie rațională să rămânem împreună, ne-am asumat riscul că părinții mei vor spune nu, pentru că eu eram mai tânără. Am știut că îl iubesc atunci când el m-a ales pe mine. Îndrăgostită am fost tot timpul de el, dar atunci am simțit că eu sunt aleasa. Vreau să îi mulțumesc pentru tot frumosul dăruit în cei peste 25 de ani pământeni și după, deoarece el este îngerul meu de lumină”, a mai completat aceasta.