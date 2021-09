Ce spune Ștefan Manolache despre despărțirea de Eva Zaharescu: ”Nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine”

Ștefan Manolache și Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu, nu mai formează un cuplu. Bărbatul a făcut o serie de declarații, după ce s-a aflat că aceștia s-au despărțit. Ce a spus despre relația cu Eva Zaharescu?

În cadrul unui interviu pentru Fanatik, Ștefan Manolache a mărturisit motivul pentru care el și Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu, s-au despărțit. De asemenea, a punctat faptul că nu tânăra ar fi fost cea care a pus punct relației, ci el. Ștefan Manolache a recunoscut că în prezent se află într-o relație cu Andreea, fostă concurentă de la ”Puterea Dragostei”.

Cei doi nu ar fi fost „pe aceeași lungime de undă” și ar fi existat ”nepotrivire de caracter”.

„Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită… Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea. Eram certat cu Eva Zaharescu când am văzut-o prima oară pe Andreea. Se cazase chiar la hotelul familiei mele din Iași, avea un eveniment, cânta. Am văzut-o la hotel, mi-a plăcut, m-am interesat puțin de ea, am aflat cine este și i-am scris pe Instagram. Apoi i-am cerut numărul de telefon și am vorbit, din nou”, a spus Ștefan Manolache pentru Fanatik.ro.

Ce spune Ștefan Manolache despre noua iubită

Ștefan Manolache a continuat seria dezvăluirilor despre noua iubită: ”M-am împăcat cu Eva, dar lucrurile nu au mai ținut mult și m-am despărțit din motivele pe care le-am spus. În schimb, am reînceput să vorbesc cu Andreea și ne-am întâlnit la … Festival, iar acolo s-a aflat că suntem împreună. Îmi place foarte mult de ea. Este cu totul și cu totul diferită de felul în care a fost percepută după acea emisiune. Este o femeie de o bunătate fără seamăn, chiar mi-aș dori să se înrăiască puțin, chiar lucrez la asta, pentru că întotdeauna îi pune pe alții pe primul loc. Ea se sacrifică”.

Sursă foto: arhivă Cancan