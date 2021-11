Philip Albu vorbește și despre o „înțelegere” pe care ar fi avut-o cu fosta lui iubită, pe care tânăra ar fi încălcat-o.

„În urma despărțirii noastre, ea a venit cu următoarea propunere. Chiar dacă ne găsim alți parteneri, să nu ne afișăm cu ei pe rețelele de socializare. Eu am respectat această «înțelegere», însă ea nu. Și, atunci am simțit nevoia să-i dau mesaj și să o întreb de ce procedează în modul acesta, când noi stabilisem ceva. De acolo au escaladat lucrurile, în sensul că ea a început să zică în stânga și-n dreapta că o ameninț sau că pun diverse persoane să-i trimită mesaje urâte. Total fals!

Ulterior, ne-am văzut întâmplător în Centrul Vechi, unde ea era cu alte persoane, care, atunci când m-au văzut, au plecat. Am rămas eu cu ea să discutăm. Atunci ea mă tot lua în brațe și îmi tot spunea că mă iubește. Poza aceasta e făcută în seara aceea. Se poate vedea că insista să mă ia în brațe, dar eu nu prea o băgam în seamă.

După aceea, ea a început să zică tuturor că atunci am împins-o, am agresat-o. Vreau să înțeleagă toată lumea că eu nu am lovit-o niciodată și nici nu o să o fac. Am o educație bună de la părinții mei și nu aș putea să fac așa ceva. În plus, e fata pe care eu am cerut-o de soție, alături de care am vrut să am o familie, niciodată n-aș putea să-i fac rău”, a declarat Philip Albu.

