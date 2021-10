Ce spune Valeriu Gheorghiță, după ce România a înregistrat un bilanț-record: ”Știm acum că vaccinarea completă reduce riscul de infectare de cinci ori pentru Delta”

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din România, a oferit o serie de declarații despre situația din țară, după ce astăzi s-a înregistrat un bilanț – record: 16.743 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 442 de decese.

În ultimele 24 de ore, în România s-a înregistrat un bilanț – record al numerele de infectări și decese cauzate de Covid-19. Astfel că, țara noastră a înregistrat 16.743 de cazuri noi de infectare cu noul coronvirus și 442 de noi decese în doar 24 de ore. Mai mult decât atât, pe secțiile ATI sunt internați 1667 de pacienți, 39 dintre aceștia fiind minori, arată GCS.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare din țară, a făcut o serie de declarații. Potrivit acestuia, persoanele care refuză vaccinarea împotriva noului coronavirus susțin că le este teamă de reacțiile adverse sau „vor să mai aștepte”, deoarece nu sunt convinse de eficiența vaccinului.

„Principalele motive legate de ezitarea sau refuzul de vaccinare sunt teama de reacții adverse, informațiile insuficiente, în timp ce alte persoane vor să mai aștepte, nefiind convinse încă de eficiența vaccinării anti-Covid. În plus, sunt persoane care în mod asumat nu doresc să se vaccineze, sunt împotriva ideii de vaccinare în general, nu în mod particular față de Covid”, a afirmat Gheorghiță, arată digi24.ro.

Valeriu Gheorghiță: ”Știm acum că vaccinarea completă reduce riscul de infectare de cinci ori pentru Delta”

„Probabil vorbim de segmentul de populație care în perioada când numărul de cazuri a scăzut foarte mult a amânat decizia de vaccinare. Un alt segment este din răndul celor ezitanți, care au altă percepție a riscului de îmbolnăvire și teamă de boală. Chiar la schemă completă cu doză dublă, chiar și după prima doză avem deja niște beneficii. Avem și schemă cu o singură doză de la Johnson&Johnson, care oferă protecție în timp mai scurt.

Știm acum că vaccinarea completă reduce riscul de infectare de cinci ori pentru Delta. Dacă ne uităm la câte cazuri avem în fiecare zi, dacă împărțim la 5, vedem câte cazuri am fi avut în realitate dacă am fi avut rată de vaccinare peste 80%. (La acest procent – n.r.) riscul de deces se reduce de peste 10 ori. Azi, în loc să fie avut 440 de decese, am fi avut cel mult 44”, a mai spus specialistul.

Sursă foto: Pixabay