O vecină a polițistul din Argeș care și-ar fi împușcat copilul de trei ani și apoi s-ar fi sinucis spune că omul legii părea un om echilibrat. Ieșea chiar des la plimbare cu băiețelul. Familia, în stare de șoc, a avut nevoie de intervenția medicilor, care i-a acordat primul ajutor.

O vecină a polițistul din Pitești Argeș a declarat că mama copilului și bunica acestuia s-au simțit rău când au ajuns la locuința bărbatului, scrie mediafax.ro.

„Când am venit aici mi-au spus că s-a împușcat el și l-a împușcat și pe copil. Avea copilul în vizită la el, erau în divorț. Știu că era polițist. Mi se pare…eu nu îmi revin. Eu când am auzit-o pe bunică țipând, pur și simplu am început să tremur și să plâng. Mama ei a venit și cred că au fost luate cu Salvarea că le-a venit rău. Părea un om echilibrat, plimba des copilul, dar nu poți să știi”, a spus vecina.

La rândul său, directorul Ambulanței Argeș, Marian Hiru, a declarat pentru mediafax.ro că la fața locului au fost trimise două echipaje de Ambulanță, iar medicii au acordat primul ajutor mamei și bunicii copilului mort, deoarece erau în stare de șoc. "Bărbatul și copilul au fost găsiți decedați în casă. Am acordat primul ajutor mamei și bunicii copilului care erau în stare de șoc și au suferit atacuri de panică. Nu au fost duse la spital", a spus Hiru.

Polițistul din Pitești și copilul său au fost găsiți sâmbătă morți în casă, prima ipoteză a anchetatorilor fiind că bărbatul și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis. Polițistul fusese testat psihologic în ianuarie şi declarat apt, potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor.

Pompierii au intervenit pentru debolarea ușii

Un poliţist la Crimă Organizată din Pitești și copilul său de 3 ani au fost găsiți morți într-un apartament din Pitești. Din nefericire, primele indicii arată că bărbatul și-a împușcat copilul, apoi s-a sinucis.

Purtătorul de cuvânt al ISU Argeș, Mădălina Epure, a declarat corespondentului Mediafax că pompierii au intervenit pentru deblocarea ușii unui apartament, în Pitești, în cartierul Eremia Grigorescu. Intervenția avut loc la solicitarea unei femei. În locuință, pompierii au găsit un bărbat și pe copilul lui, în vârstă de 3 ani, ambii decedați.

Surse judiciare au declarat că bărbatul și copilul au fost găsiți împușcați. Prima ipoteză a anchetatorilor este că bărbatul, polițist la Crimă Organizată, și-a împușcat copilul, apoi s-a împușcat și el. Polițistul în vârstă de 29 de ani era în divorț. Soția acestuia este tot polițist, la Serviciul Economic. Cei doi aveau custodie comună asupra copilului. La fața locului sunt polițiștii care au deschis o anchetă, alături de un procuror.

Polițistul din Argeș care și-ar fi împușcat copilul și apoi s-ar fi sinucis fusese testat psihologic în ianuarie. Medicii l-au declarat apt, susțin surse din cadrul anchetatorilor. Conform acelorași surse, polițistul în vârstă de 29 de ani era divorțat, având cu fosta soție, și ea de 29 de ani, un copil de 3 ani și 7 luni.

Femeia a dus sâmbătă dimineață copilul la locuința fostului soț, după care bărbatul nu a mai răspuns la telefon, astfel că femeia a alertat serviciile de intervenție. ”Sunt oameni care nu acceptă ideea despărțirii”, a declarat Dan Antonescu, specialist criminolog, la Digi 24. ”Oamenii aflați în divorț se comportă altfel decât ar fi normal, chiar dacă sunt polițiști”, a mai declarat Dan Antonescu.