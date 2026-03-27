Ce spunea Jador despre Oana, înainte să o părăsească: ”Viața mea fără ea ar fi un dezastru”

Deși vestea separării a venit ca un șoc pentru fanii cuplului, în perioada în care Jador și Oana Ciocan formau o relație, artistul făcea declarații de dragoste care nu ar fi lăsat să se întrevadă o despărțire. Cântărețul mărturisea, în urmă cu ceva timp, că nu ar putea trăi fără partenera lui și, judecând după felul în care o trata pe Oana, pare că nu ar fi mințit.

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit, iar cei doi au confirmat faptul că au luat-o pe drumuri separate. Divorțul a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că, înainte de această decizie, Jador părea profund îndrăgostit de partenera sa.

Artistul a mărturisit că nu poate trăi fără femeia pe care a dus-o în fața altarului

Când a cunoscut-o pe Oana Ciocan, Jador mărturisea că ea este femeia visurilor lui, exact așa cum și-a imaginat-o mereu. Cu puțin timp înainte de apariția veștii despărțirii, cântărețul făcea declarații emoționante, care i-au adus multă bucurie partenerei sale.

Jador a recunoscut că viața lui fără Oana Ciocan nu ar mai fi la fel și nu ar putea să trăiască niciodată fără ea. Cu siguranță vedeta nu a glumit când a făcute aceste afirmații, întrucât se afla chiar la testul poligraf.

„Viața mea fără tine ar fi un dezastru. Tu ești viața mea, eu nu îmi văd viața fără tine. Fără tine nu pot să trăiesc, tu ești tot”, a declarat Jador.

Manelistul și-a celebrat ziua de naștere fără fosta parteneră

Pe 25 martie, Jador a împlinit vârsta de 31 de ani. La petrecerea organizată de artist au fost prezenți cei mai apropiați oameni din viața sa, mai puțin Oana Ciocan. Fosta concurentă de la „Survivor România” a lipsit de la eveniment, cu toate că, cei doi s-au despărțit în urmă cu doar câteva zile.

„Ieri am făcut 31. Și nu, nu e despre „încă un an”. E despre tot ce a fost nevoie să trec ca să ajung aici. Au fost momente în care am fost sus și momente în care am căzut mai jos decât am arătat vreodată. Dar nu m-am oprit. Niciodată. Asta e diferența. 31 de ani de lecții reale. De oameni care au rămas și oameni care au plecat. De alegeri bune și greșeli care m-au maturizat mai repede decât mi-aș fi dorit”, a transmis Jador pe Instagram.

