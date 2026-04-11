Ce studii are, de fapt, Codruța Filip. Detalii mai puțin știute despre educația artistei

Scandalul din jurul divorț dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira continuă să genereze un interes major în mediul online, unde fanii discută intens despărțirea, cât și despre detalii mai puțin cunoscute din viața lor personală și profesională. În ultimele zile, subiectul a devenit unul dintre cele mai dezbătute.

De cealaltă parte, traseul lui Valentin Sanfira este descris ca fiind diferit, cu o orientare timpurie către muzică. Acesta ar fi urmat liceul într-un profil artistic, concentrându-se încă din adolescență pe dezvoltarea abilităților interpretative. Cariera sa muzicală a fost construită treptat, prin participări la ansambluri folclorice și prin colaborări cu orchestre și formații cunoscute din zona muzicii populare românești.

Ce studii a absolvit Codruța Filip

În paralel cu discuțiile despre relația celor doi artiști, atenția s-a mutat și asupra parcursului lor educațional, considerat de mulți un element relevant pentru înțelegerea traseului lor de viață. În cazul Codruței Filip, surse din anturajul artistei susțin că aceasta a acordat o importanță constantă educației încă din anii de formare. Parcursul său ar fi inclus studii liceale într-o unitate pedagogică, perioadă în care ar fi manifestat interes atât pentru domeniul educațional, cât și pentru activități artistice.

Ulterior, înainte de a se dedica în totalitate muzicii, artista ar fi încercat să urmeze o carieră militară, participând la admiterea la Academia Forțelor Terestre din Brașov. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acest demers nu a fost finalizat din motive medicale, fiind menționate probleme de sănătate care ar fi împiedicat promovarea probei fizice sau medicale.

După acest episod, Codruța Filip ar fi ales o direcție academică diferită, orientându-se către studii juridice la Universitatea din Iași. Alegerea facultății de drept a fost interpretată de apropiați ca o decizie motivată de dorința de stabilitate profesională și de siguranță pe termen lung, într-un context în care cariera artistică nu oferea întotdeauna predictibilitate. Deși ulterior muzica a devenit activitatea sa principală, studiile universitare ar fi continuat până la finalizare, iar formarea academică i-ar fi oferit instrumente utile în gestionarea aspectelor contractuale și profesionale din industria muzicală.

