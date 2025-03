Ce studii are, de fapt, Stegarul dac? Îți vei schimba părerea despre el

Cezar Cătălin Avrămuță (57 de ani), cunoscut în spațiul public drept ”Stegarul dac” din piața Universității din București, a fost invitat în emisiunea Dan Diaconescu Direct. Bărbatul a pus capăt speculațiilor și a dezvăluit câte clase și ce studii are, de fapt. Nimeni nu se aștepta la asta! Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

”Stegarul dac” este cunoscut ca fiind un cățărător ”de profesie” pe macarale și pe clădirile din București, cum ar fi Ministerul Sănătății, Casa Radio și Înalta Curte de Casație și Justiție. La începutul anului, acesta s-a viralizat rapid în spațiul public după ce s-a urcat pe clădirea Universității din București, protestând împotriva anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

În timp ce se afla pe Universitate, bărbatul a transmis LIVE pe Facebook mai bine de 50 de minute. Circulația din zonă a fost afectată timp de mai multe ore, iar la fața locului au venit polițiști, un echipaj ISU și o echipă de negociere de la Acțiunile Speciale.

Ce studii are ”Stegarul dac” din Piața Universității

Îmbrăcat în port popular și cu steagul României tot timpul la el, Cezar Cătălin Avrămuță a fost invitat în emisiunea lui Dan Diaconescu. ”Stegarul” a răspuns curiozităților și le-a dezvăluit telespectatorilor ce studii are. Spre surprinderea tuturor, în special a celor care l-au judecat după aparențe, bărbatul a absolvit patru dintre cele mai grele facultăți: drept, management, matematică-informatică și finanțe bănci.

DAN DIACONESCU: ”Foarte puțini sunt cei că sunteți un intelectual de marcă, un om foarte citit, pregătit. Oamenii au viziunea asta că un om care protestează e un om fără școală, curajos și atât”

STEGARUL DAC: „Este adevărat că am făcut școală, familia spune că am făcut prea multă școală. Am făcut patru facultăți: matematică, informatică, drept administrativ, finanțe bănci și două post-universitare – una cu canadienii. Școală am, dar am studiat și separat de școală, deoarece școala nu mi-a oferit ceea ce căutam eu.

Căutările mele au fost altele, au fost cunoașterea profundă a vieții, iar școala a fost o încercare, o tentativă să înțeleg lumea. Îmi imaginam eu că școala e știință, că te pune în legătură cu adevărul, dar este decât începutul adevărului. Am terminat facultatea și de profesorat, deci puteam să fiu profesor de matematică și informatică, dar am venit în București, m-am căsătorit și am urmat facultățile. Am și SNSPA – management”.

