Ce sunt cicadele. Curiozități despre cicade și cât de periculoase sunt

Cicadele sunt insecte zburătoare care se agață de oameni neatenți sau se ciocnesc de ei, în timp ce zboară haotic. Acestea scot un sunet inconfundabil și apar de obicei la sfârșitul primăverii și începutul verii, în jurul lunii mai. Iată tot ce trebuie să știi despre cicade, inclusiv curiozități și dacă trebuie să te ferești de ele.

Ce sunt cicadele

Cicadele sunt insecte mari, care se hrănesc cu plante și sunt cunoscute pentru zgomotul lor puternic și strident și pentru exoscheletele abandonate care rămân prinse de copaci și vegetație.

Ele fac parte din subordinea Auchenorrhyncha, împreună cu cicadele minuscule (leafhoppers) și cicadele spumoase (spittlebugs). Cicadele se găsesc în întreaga lume.

Cicadele sunt insecte cu corp gros, măsurând aproximativ 2,5–5 cm lungime. Ochii lor compuși mari pot fi negri sau roșii, deși uneori apar cu ochi albi sau albaștri. De asemenea, cicadele au trei ochi simpli (numiți oceli) în centrul capului. Aripile lor sunt mari și au vene groase și proeminente. În ciuda dimensiunii lor, antenele cicadelor sunt relativ mici.

Cicadele anuale sunt adesea verzi sau camuflate. Aceste cicade se hrănesc până la cinci ani ca nimfe sub pământ, dar populațiile apar la intervale de 1–3 ani.

Cicadele periodice au corpul negru și petrec 13 sau 17 ani sub pământ. Adulții cicadelor mor la scurt timp după împerechere.

Cicadele periodice

Cicada periodică petrece majoritatea vieții sale sub pământ, ieșind după 13 sau 17 ani (în funcție de specie) pentru a se transforma, a se reproduce și a muri în doar câteva zile.

Populații uriașe de aceste insecte, numărând milioane de indivizi, ies simultan pentru a-și crește șansele de a găsi un partener și de a produce urmași înainte de a fi mâncate de prădători sau de a muri natural.

Deși sunt foarte zgomotoase, apariția cicadelor în număr mare este un fenomen natural fascinant și important pentru supraviețuirea speciei.

Cum arată cicadele și ce sunete scot

Cicadele sunt insecte de mărime medie spre mare, având dimensiuni cuprinse între 2 și 5 cm. Caracteristic, ele au antene scurte, două perechi de aripi transparente și membranoase, ochi compuși proeminenți și trei ochi simpli (oceli) care formează un triunghi între ochii compuși.

Echipate doar cu organe bucale pentru supt de seva plantelor, cicadele nu au mandibule și, prin urmare, nu mușcă.

De asemenea, aceste insecte nu au ovipozitorul modificat (organul de depunere a ouălor) necesar pentru înțepat.

Principalele specii de cicade pot fi recunoscute în general cu ușurință datorită diferențelor de cântec, comportament și morfologie.

Cicada cu sunet strident de la arborele-thorn (Brevisana brevis), întâlnită în Africa, este considerată cea mai zgomotoasă insectă din lume.

Depășind 106 decibeli, cântecele masculilor sunt aproape la fel de puternice ca un ferăstrău electric (110 decibeli).

Masculii cicadelor produc zgomote puternice prin vibratia membranelor (timbalelor) situate aproape de baza abdomenului. Masculii fiecărei specii au de obicei trei tipuri distincte de răspuns sonor: un cântec de congregație reglat de fluctuațiile meteorologice zilnice și de cântecele altor masculi; un cântec de curtare, produs de obicei înainte de copulație; și un țipăt de deranj, emis de indivizi capturați, ținuți sau deranjați în zbor.

Majoritatea cicadelor produc sunete ritmice de tip „tic”, zumzet, țipete sau scâncete, deși la unele specii cântecul poate fi muzical. Femelele nu au timbale, deși unele specii folosesc aripile pentru a produce sunete de clic sau pocnituri, adesea ca răspuns la cântecele masculilor, conform Britannica.

Cele aproape 60 de specii din genul Cicada se găsesc în Europa, Orientul Mijlociu și în părți din Africa. Cicada comună sau de cenușă (Cicada orni) este una dintre cele mai familiare specii din Europa. Cicada din New Forest (Cicadetta montana) este singura cicadă nativă din Regatul Unit, unde este considerată o specie pe cale de dispariție.

Cele mai mari cicade din lume se găsesc în Asia. Membrii genului Megapomponia sunt insecte de corp mare, native din Asia de Sud-Est. Printre acestea se numără cicada împărătească (Megapomponia imperatoria), cea mai masivă dintre toate speciile de cicade cunoscute, cu o lungime a corpului de aproximativ 7 cm. Singurul membru al genului său, Tacua speciosa, poate ajunge la peste 5,5 cm lungime. Această insectă este neobișnuită prin faptul că aripile sale sunt opace, spre deosebire de cele transparente ale altor specii de cicade.

Sunt periculoase?

Cicadele sunt în mare parte inofensive pentru oameni și animale, deși exoscheletele lor pot provoca iritații stomacale la animalele de companie care le consumă.

Deși nu sunt considerate în mod obișnuit dăunători, femelele pot deteriora puieții tineri în timpul depunerii ouălor dacă sunt prezente în număr mare.

În mod similar, nimfele care trăiesc sub pământ se hrănesc cu rădăcinile copacilor, iar un număr foarte mare poate afecta copacii tineri sau vulnerabili. Totuși, seva este extrasă foarte lent, pe parcursul lunilor și anilor, și majoritatea copacilor supraviețuiesc.

În ciuda aspectului lor oarecum intimidant, nimfele și cicadele adulte sunt complet inofensive pentru oameni.

Cicadele nu au caracteristicile fizice necesare pentru a face acest lucru. Spre deosebire de alte insecte care mușcă sau înțeapă ca mecanism de apărare, cicadele nu au ac sau mandibule puternice pentru a mușca. Asta înseamnă că nu reprezintă o amenințare fizică pentru oameni sau animale de companie.

Dacă ești înconjurat de cicade anuale și periodice, trebuie să știi că ele nu provoacă niciun rău. Ele urmează pur și simplu ciclul lor natural de viață, concentrându-se pe împerechere și depunerea ouălor.

Ce se întâmplă dacă o cicadă aterizează pe mine?

Cicadele pot ateriza pe tine în perioada lor de apariție. Ele nu sunt interesate de oameni; se așează pe tine doar pentru că sunt în căutare de copaci sau arbuști unde să se împerecheze și să depună ouă. Dacă o cicadă aterizează pe tine, probabil că nu este intenționat.

Deși poate fi surprinzător, nu există motive să intri în panică. Cicadele nu mușcă, nu înțeapă și nu au intenția de a provoca daune. Dacă o cicadă aterizează pe tine, las-o pur și simplu sau dă-o ușor jos.

Cicadele răspândesc boli?

Un fapt liniștitor este că cicadele nu transmit boli oamenilor sau animalelor de companie. Spre deosebire de mușcăturile de țânțar, care pot provoca iritații și boli, mușcăturile de cicadă nu provoacă mâncărimi sau roșeață. Acest lucru face cicadele relativ sigure comparativ cu alte insecte.

Le poți observa fără griji pentru sănătate. Prezența lor, chiar dacă este copleșitoare uneori, este inofensivă în ceea ce privește transmiterea bolilor.

Curiozități despre cicade

Cicadele trăiesc pe toate continentele, cu excepția Antarcticii

Superfamilia Cicadoidea este împărțită în două subfamilii: Tettigarctidae (cicadele părțoase), care sunt în mare parte dispărute, cu excepția a două specii existente în sudul Australiei și Tasmania, și Cicadidae, care pot fi găsite pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.

Nu sunt lăcuste

Cicadele sunt adesea numite lăcuste, dar aceasta este înșelătoare, deoarece fac parte din ordinul taxonomic Hemiptera (insecte adevărate), iar lăcustele fac parte din ordinul Orthoptera, împreună cu greierii.

Au unul dintre cele mai lungi cicluri de viață ale insectelor

O cicadă anuală poate trăi între doi și cinci ani, iar o cicadă periodică poate trăi până la 17 ani în stadiul de larvă. Aceasta nu este la fel de lungă ca durata de viață presupusă a reginelor de termite (50-100 de ani), dar este mult mai impresionantă decât durata medie de viață a unei muște domestice (15-30 de zile).

Majoritatea vieții lor se petrece sub pământ

Cicadele eclozează la suprafață la aproximativ șase până la zece săptămâni după ce ouăle au fost depuse în crăpături și găuri din copaci. Ele cad imediat pe pământ și se sapă până la aproximativ 30 cm adâncime, unde rămân până la 17 ani. În timp ce sunt sub pământ, ele năpârlesc prin cinci stadii (instaruri) în loc să intre în pupă.

Apar doar când solul este la 18 grade

Momentul exact al apariției masive este foarte calculat. Se întâmplă doar când solul la aproximativ 20 cm adâncime atinge 18°C. Când această temperatură este atinsă, nimfele știu că este timpul să înceapă călătoria ascendentă printr-un „șemineu” de noroi.

Cicadele își iau nutrienții din copaci

În timp ce sunt sub pământ, larvele cicadelor nu hibernează; ele petrec până la 17 ani hrănindu-se din copaci. Ele au gură asemănătoare unui pai, folosită pentru a suge seva din rădăcini.

