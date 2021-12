Ce tarif are Alexandra Stan pe oră? “În India am luat 30.000 sau 25.000, depinde”

Alexandra Stan, în vârstă de 32 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, solista a dezvăluit ce sume a încasat din concertele pe care le-a susținut de-a lungul timpului. Care este tariful pe care Alexandra Stan îl cere, în mod normal, pentru un eveniment, dar și suma maximă pe care a încasat-o vreodată?

Alexandra Stan a avut succes nu doar la noi în țară, ci și peste hotare, căci piesele ei sunt ascultate în întreaga lume. Invitată la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Alexandra Stan a dezvăluit câți bani a câștigat din concertele pe care le-a susținut până acum.

CITEȘTE ȘI: ÎN CE INVESTEŞTE ALEXANDRA STAN SUTE DE MII DE EURO: „ÎN PANDEMIE, NOI ARTIȘTII NU PREA AM FOST AJUTAȚI”

Ce sume primește Alexandra Stan pe oră, atunci când cântă la evenimente private?

Alexandra Stan nu a cunoscut niciodată adevărata valoare a concertelor sale, ea câștigând mult mai puțin decât ar fi trebuit, restul banilor ajungând în buzunarele managerilor. Asumată, vedeta a mărturisit care sunt sumele care ar fi trebuit să îi ajungă în conturi, în toți acești ani de carieră.

”În America a fost un turneu de 12 concerte, în 10 state. Adevărata valoare a fiecărui concert era de 40.000 de dolari, dar eu știam că e 7.000 de dolari, pentru că pe mine mă mințeau și mi se furau foarte mulți bani în perioada aceea. În România, onorariul era mai mare, vreo 10.000 de euro. Adevărata mea valoare? Am reușit să mă mențin așa între 8.000 și 12.000 – 15.000 de euro. La evenimentele private se plătește mai bine. De exemplu, pentru un recital de jumătate de oră în India, am luat 30.000 sau 25.000, depinde.”, a povestit cântăreața.

Alexandra Stan: ”Eu nu am știut niciodată cât luam”

Solista a mai specificat și faptul că nu consideră să fi fost vreodată cea mai bine plătită artistă din țara noastră. Cu toate acestea, este fericită că a reușit să mențină un echilibru în ultimii 10 ani ai carierei sale.

”Nu am fost niciodată cea mai bine plătită artistă din România, dar cred că cel mai greu este să te menții. Ce e cu adevărat important este că deși eu nu am știut niciodată realitatea primilor ani, eu nu am știut niciodată cât luam atunci, doar bănuiesc acum, am reușit să mă mențin pe o medie în ultimii 10 ani, ceea ce e foarte important”, a mai declarat Alexandra Stan.

VEZI ȘI: ALEXANDRA STAN A VRUT SĂ SEMNEZE UN CONTRACT CU UN SITE PENTRU ADULŢI: „AVEAM ŞI UN NUME PENTRU ASTA”