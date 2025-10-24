Ce trebuie să mănânci dacă ai noua variantă COVID-19. Lista completă a alimentelor permise și interzise

Atunci când te confrunți cu o infecție virală precum COVID-19, ceea ce mănânci are un rol foarte important în felul în care organismul tău se recuperează. O dietă echilibrată susține sistemul imunitar și poate combate inflamația din corp. Acest lucru te poate face să te simți mai bine și să te recuperezi rapid, scrie CSID.

Atunci când organismul tău luptă cu o infecție virală, sistemul imunitar are mare nevoie de energie pentru a funcționa eficient. O dietă bogată în fructe, legume, proteine și lichide, este cea mai importantă în aceste momente, potrivit Healt.com. Ce trebuie să mănânci în momentul în care te confrunți cu COVID-19, vezi AICI.

Lista completă a alimentelor permise și interzise