Ce vrea să facă Ana Maria Pantaze cu cei 100.000 de EURO de la Românii au talent

Primul GOLDEN BUZZ al sezonului #9suprem la Românii au talent a fost luat de Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a ridicat publicul în picioare și care a emoționat juriul. Ana Maria are 38 de ani, este din București și cântat o piesă a Ettei James… cu vocea lui Janis Joplin.

„Tu ești esența acestui show. Show-ul ăsta e despre oameni ca tine, care vin cu emoție sinceră și ne lovesc de ne ia naiba”, i-a spus Mihai Petre înainte să îi dea Golden Buzz-ul. (CITEȘTE ȘI: CROITOREASA ANA MARIA PANTAZE A CÂȘTIGAT ROMÂNII AU TALENT!)

”Nu mă așteptam, sincer, să iau niciun Golden Buzz, mă așteptam să nu iasă deloc bine, dar a ieșit bine, am avut oameni care m-au susținut și care m-au împins un pic de la spate să am încredere în mine. Nu mă așteptam ca Mihai Petre să îmi dea un Golden Buzz, a fost super, emoțiile au fost mari și sunt și acum”, au fost primele cuvinte ale Anei, într-un interviu romaniiautalent.protv.ro.

”Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin „de fun” la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: „Du-te, du-te și fă ceva!” Și m-am dus”, a mai povestir câștigătoarea. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE ANA MARIA PANTAZE, CÂȘTIGĂTOAREA FINALEI ”ROMÂNII AU TALENT”)

”Încă nu m-am gândit, sincer, la premiu. Întâi să văd dacă ajung în finală și apoi poate că m-aș gândi. Sunt mai multe opțiuni. Una ar fi să ajut pe cineva. Am o prietenă care are un băiețel ce are nevoie de ajutor. Să-l ajut pe el. Și probabil ar mai fi altceva, nu e doar asta. Dar până ajung acolo mai e. Momentan nu mă gândesc la premiu”, a dezvăluit Ana Maria.