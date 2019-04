„Ce vrei să te faci când o să fii mare?” Răspunsul șocant oferit de un copil din Brăila

Un copil din Brăila a dat un răspuns șocant la întrebarea „Ce vrei să te faci când vei fi mare?”. Potrivit InfoBrăila, adolescentul de 14 ani a răspuns senin: „Proxenet”.

„Problema e că dacî îi adresezi acestă banală întrebare unui copil de 12-15 ani răspunsul te va marca. Așa am simțit eu… am rămas profund marcată să aflu despre aspirațiile celor ce reprezintă viitorului Brăilei. Cu ochii mari, încerc să înțeleg aceste înalte țeluri… să le traduc în limbajul meu. Acest copil de nici 14 ani își dorește să devinaă proxenet. Oare el stie in ce consta aceasta “meserie”, sau cunoaste doar rodele acestei profesii? Lipsa de educatie dar si cruda realitate din Braila, orasul care exporta cea mai mare cantitate de “marfa umana”, ii fac pe copii sa cada in capcana banilor. Trist dar adevarat. As propune ca meseria mult ravnita de “peste” sa fie trecuta pe lista celor mai bine platite meserii din lume, asta dupa meseria de politician”, scrie jurnalista Mirela Valsan.