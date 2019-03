„Ce zi frumoasă!” Andreea Antonescu, gafă scandaloasă în ziua în care Andreea Bălan a făcut stop-cardiac

Andreea Antonescu a făcut o gafă scandaloasă fix în ziua în care fosta ei colegă, Andreea Bălan, a făcut stop-cardiac. Vedeta a postat pe rețelele de socializare o imagine în care are zâmbetul până la urechi, iar mesajul a fost picătura care a umplut paharul, pentru fani.

“Ce zi frumoasă!”, a scris artista, iar la scurt timp prietenii virtuali au reacționat și au taxat-o pe Andreea Antonescu pentru faptul că nu a postat niciun mesaj de susținere pentru Andreea Bălan, nașa fetiței sale. “Frustrată și rea./ Nici un mesaj de la tine pentru Andreea cealaltă. Păcat!!!”, sunt câteva dintre mesajele primite de jumătatea roșcată a trupei Andre.

Andreea Antonescu, primele declarații după ce a vizitat-o pe Andreea Bălan la spital

Dacă la intrarea în clinica privată artista nu a făcut nicio declarație în fața jurnaliștilor prezenți, la ieșire, ea a stat de vorbă cu aceștia și au răspuns întrebărilor pe care le-a primit.

Andreea Antonescu a ieșit cu zâmbetul pe buze, după ce a mers în spitalul în care e internată Andreea Bălan, după ce ieri a devenit mămică pentru a doua oară. Cântăreața nu a reușit să o vadă și să stea de vorbă cu fosta ei colegă de trupă, însă a fost asigurată de George Burcea că se simte bine și că starea ei de sănătate este una bună.

Citește și: Doru Herghelegiu, director Sanador, dezvăluire cutremurătoare: ”10 % șanse de supraviețuire!” Ce a mai spus de cazul Andreea Bălan

“Pe mine m-a interesat să știu că fetele sunt bine, că Andreea este bine, în primul rând. (…). Nu am pus astfel de întrebări. Nu am reușit să o văd, din păcate, e încă la Terapie Intensivă, iar când am fost eu acolo mi s-a spus că dormea. (…). I-am lăsat acolo un bilețel, i-am spus și lui George să îi spună că îi transmit multă sănătate și nu doar eu, ci și familia mea. Restul sunt detalii. Important e că bine acum.”, a declarat Andreea Antonescu la ieșirea din clinica privată unde a născut ieri jurata emisiunii “Te cunosc de undeva!”.