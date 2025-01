Cea mai mare frică a lui Theo Rose, de când e mămică. Se teme că Sasha va băga în gura un…

Theo Rose a spus lucrurilor pe nume! Care este cea mai mare frică a cântăreței, de când este mămică? Artista se descurcă de minune în rolul de mămică, așa că nu îi place să îl scape pe fiul ei prea mult timp din priviri. Vedeta se teme că Sasha va băga în gură un…

Cântăreața a început prin a spune că este de părere că un copil are nevoie de libertate, într-o oarecare măsură, asta pentru că micuțul are nevoie să vadă că părintele are încredere în el. Chiar dacă nu îl lasă pe Sasha să se joace fără să îl supravegheze, a existat și o situație în care ea a preferat să nu intervină. Fiul vedetei are deja un cerc de prieteni cu care se joacă în parc, iar la un moment dat unii dintre ei au vrut să îl testeze!

„Asta cu joaca nesupravegheată, mă rog, cred că dintr-un punct se întâmplă și că vrei și că nu vrei, că n-are nevoie și copilul de libertate. Trebuie să-i dai încredere, trebuie să-i arăți că ai încredere în el să-l lași, să ducă, să se joace. Dar așa, că nu pui tu capul pe pernă, e treaba ta. Ce or fi suferit și părinții noștri, numai ei știu. Pe lângă asta, până n-ajungi acolo, e bine să te taci din gură, că și înainte să nasc am zis multe lucruri pe care doream… făcut niciodată. Dar a fost o situație la un moment dat cu Sasha, unde am preferat să nu intervin ca să-l văd și eu ce face. Noi avem aici în cartier foarte mulți copii. Sunt foarte ok copiii, sunt foarte bucuroasă pentru asta și Sasha e norocos. Sunt, mă rog, tot felul. Sunt frățiori care vin în parc și e foarte important când e și câte un frate mai mare, că el n-are grijă doar de frățiorul lui. El știe să aibă grijă și de ăștia mai mici”, a mai spus artista.

Citește și: Imaginea cu fiul lui Theo Rose care i-a exaltat pe fani! Cum arată Sasha, la 1 an și 7 luni

Frica pe care o avea Theo Rose

Theo Rose a fost mereu atentă ca fiul ei să nu bage diferite obiecte în gură, iar prietenii lui au observat că are acest obicei. Pentru a-l testa, aceștia au smuls iarbă și i-au întins-o pentru a vedea dacă o va mânca. Sasha nu a știut cum să reacționeze și a vrut în brațele mamei sale, lucru care a făcut-o pe vedetă să se liniștească.

„La un moment dat copiii, când au început să se mai depărteze de grupul de părinți și Sasha s-a dus după ei, l-au lăsat să ducă după ei și am văzut că au ei grijă să nu bage în gură. De la un moment dat, când au văzut că n-au sorți de izbândă cu ăsta și că el tot bagă în gură toate cele, au venit cu niște iarbă. Au luat iarbă, au smuls iarbă și îi întindeau lui Sasha: „Hai, ia și mănâncă și asta, dacă tu o bagi tot în gură, ia și mănâncă și iarbă, ia niște iarbă, hai!” Și l-am lăsat în pace, l-am lăsat să văd ce face, ce faci mă, dacă îți dă unu iarbă să mănânci, mănânci? Și am stat să observ că de fapt ce se întâmplă? Cu cât îi zici mai mult să nu, el îți testează limitele. Eu i-am tot zis, îi luam jucările: „Nu mami, nu în gură, cu asta ne jucăm așa, facem așa, dregem așa”. Mai stăteau un pic, iar o băgam în gură și se uita la mine să vadă ce fac. La fel a făcut și cu copiii mai mari. Și acum le-am lăsat cu iarba să văd. Ia mă, dacă îți dă cineva, îți dă cineva să bagi în gură. Ceva, uite, îți și întinde, adică nu te mai lasă să iei tu. Îți dă, ce faci? S-a uitat la ei, s-a uitat la iarba aia, a luat în mână, s-a întors la mine și a cerut în brațe, ca și ei s-au strâns în jurul lui. Dar copilul n-a mâncat iarba, adică el ceva, ceva discernământ a avut”, a spus Theo Rose.

Cântăreața a recunoscut că avea anumite temeri din cauza obiceiului fiului ei, mai ales pentru că se gândea că într-o zi ar putea băga în gură și „un rahat de câine”. Cu toate acestea, acum a scăpat de această frică, mai ales pentru că a văzut că nu a fost curios să vadă ce gust are iarba.

„Și am înțeles că trebuie să încredere în el. Mai mare. Dar o secundă m-am temut că o să ia și o să mănânce ierba. M-am gândit la un moment dat că o să vină cu niște rahați de câine. Te gândești că groapa cu nisip e un loc de joacă perfect și pentru animale. Și cățelușii să mai duc și ei pe acolo. Și stăteam într-una cu frică. Zic, dacă ăsta cum sapă el în groapa asta cu nisip găsește un rahat de câine și se gândește să-l bage în gură? Acum nu mai am această frică. Plus că i-ar purta noroc. Voi ați mâncat căcăreze când erați mici?”, a adăugat cântăreața.

Citește și: Ce a întrebat-o Theo Rose pe mama ei, în vacanță. Răspunsul a venit rapid: „Lungă și deasă”