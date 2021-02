Cea mai sexy concurentă de la iUmor, specialistă în videochat? Imaginile pe care Cristina Șchiopu le vrea șterse

Cristina Șchiopu, olteanca din Târgu Jiu a impresionat juriul iUmor, dar mai ales pe Mihai Bendeac. Blondina a început să fie cunoscută pe TikTok și a vrut să se afirme și mai mult, însă se pare că trecutul o ajunge din urmă și nu doar pe TikTok și la TV s-a afirmat.

Potrivit informațiilor oferite de wowbiz.ro, Cristina Șchiopu, cea mai sexy concurentă de la iUmor, ar fi activat în industria pentru adulți, respectiv în videochat.

Se pare că blondina ar fi practicat această meserie acum câțiva ani și ar fi reușit să obțină sume frumușele din show-urile pe care le susținea în fața camerelor.

Cum a ajuns Cristina Șchiopu la iUmor

Cristina Șchiopu a renunțat la videochat și s-a apucat de vlogging. Atunci când a văzut că începe să facă numeroase vizualizări la clipurile postate, olteanca s-a gândit că se poate muta și pe TikTok. Chiar dacă la început a luat totul ca pe o glumă, Cristina și-a dat seama că oamenilor le place contentul pe care îl postează și a mers mai departe cu clipurile video. De aici și până la iUmor nu a mai fost decât un singur pas.

”La început, mi s-a părut, așa, a platformă pentru copilași, mai ales că postam dansuri și tot felul de nebunii. Apoi, după ce am gândit un clip și am văzut că adună 2.000.000 de suflete acolo, am zis să mă concentrez pe asta. Să fie foarte clar, n-am vrut să urc pe scenă! Una e să te prostești pe rețelele de socializare, alta e acolo, în fața camerelor de luat vederi, cu jurați, cu toată lumea. N-am zis nimănui că mă duc. Nu scriam texte, dacă mă blocam?”,spunea Cristina Șchiopu.