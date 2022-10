Cel mai „curat” hoț din România! Cum a furat tânărul din imagine 12 sticle de șampon dintr-un magazin Profi din Constanța. Și nimic altceva!

Dumincă, 23 octombrie 2022, cel mai ”curat” hoț din România a dat lovitura. Bărbatul a mers într-un magazin Profi din Constanța, acolo unde a furat 12 sticle de șampon.

Potrivit presei locale, bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere ale magazinului Profi. Reprezentanții supermarketului au descoperit planul premeditat al acestuia, iar într-un final au înțeles tactica bărbatului.

Hoțul din Constanța a furat 12 sticle de șampon dintr-un magazin Profi

Constănțeanul a dat câteva ture de magazin, a analizat împrejurimile și s-a oprit la raionul destinat îngrijirii corporale. Nu a durat mult până când hoțul a început să-și îndese în geacă o mulțime de sticle de șampon, mai exact 12.

Pentru a nu părea dubios, înainte de a pleca din magazin, bărbatul a făcut și câteva mici cumpărături.

Din primele informații, bărbatul nu este la prima abatere. Se pare că hoțul este recidivist și abia ce scăpase din arest, tot pentru furt. Reprezentanții magazinului din Constanța au alertat autoritățile, iar acum polițiștii încearcă să dea de urma lui.

„Duminică după-amiază am observat lipsa unor șampoane de pe raft. După ce am vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere, am constatat că lipsesc 12 șampoane. Am anunțat poliția, aceștia încă îl caută.

Din ce am înțeles, acesta ar fi recidivist și doar ce a fost eliberat din arest tot pentru furt din magazine.” a declarat pentru Replica de Constanța, un reprezentant al magazinului Profi.

Sursa foto: Replica