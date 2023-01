Cel mai mare regret pe care l-a avut Lisa Marie Presley. Pentru ce se învinovățea zilnic

Lisa Marie Presley, singura fiică a lui Elvis Presley, s-a stins din viață la vârsta de 54 de ani, în data de 13 ianuarie 2023. Cu o seară înainte, a fost dusă de urgență la spital, în urma unui stop cardiac. În cadrul unor mărturisiri, artista susținea că poartă o povară grea, și anume pierderea fiului ei, în anul 2020. Iată detaliile mai jos, în articol.

Anul 2020 a fost un calvar total pentru Lisa Marie Presley. Unica fiică a lui Elvis Presley și-a pierdut fiul, pe Benjamin Keough, la vârsta de 27 de ani. Acesta și-a pus capăt zilelor în luna iulie, împușcându-se în piept. Potrivit autopsiei, în organism s-a detectat cocaină și alcool. Cu doar cinci luni înainte ca Lisa Marie Presley să se stingă din viață, mărturisea că duce o povară grea, și anume pierderea persoanei dragi din viața ei.

Lisa Marie Presley ducea o povară în suflet

Se învinovățea de moartea fiului ei și a refuzat, pentru o lungă perioadă, să mai iasă public și să vorbească. Tragedia care s-a abătut asupra familiei sale nu i-a dat pace până în ziua în care s-a stins din viață. Ducea o povară greu de descris.

„Pot să înțeleg de ce oamenii își doresc să te evite odată ce ți se întâmplă o tragedie teribilă. Mai ales un părinte care își pierde copilul, pentru că este cu adevărat cel mai mare coșmar al său”, mărturisea artista.

Povara a fost grea pentru Lisa Marie Presley. Cunoscuse, în trecut, părinți ai căror copii și-au pus capăt zilelor, dar refuza vehement să creadă că, din 2020, face „parte din aceeași categorie din care mereu mi-a fost teamă să fiu”: „Îmi amintesc câteva momente din viața mea în care am cunoscut părinți care și-au pierdut copilul și, deși am putut să le fiu alături atunci când li s-a întâmplat o nenorocire, când mi s-a întâmplat mie același lucru, i-am evitat pentru că nu voiam să cred că eu fac parte din aceeași categorie din care mereu mi-a fost teamă să fiu. De asemenea, i-am judecat și mi-am jurat că nu voi face niciodată tot ceea ce am simțit că au făcut sau au neglijat în acțiunile și alegerile lor părintești cu copilul lor”.

Se învinovățea pentru moartea lui Benjamin, potrivit People: „Deja mă lupt cu mine însămi și mă cert mereu, învinuindu-mă în fiecare zi și este destul de greu să mai trăiesc cu acest lucru. (…) Durerea nu se oprește și nu dispare nici după un an sau nici după mai mulți ani după pierdere. Durerea este ceva ce va trebui să porți cu tine pentru tot restul vieții, în ciuda a ceea ce anumite persoane vor să ne facă să credem. Nu ai cum să treci peste un astfel de eveniment”.

Sursă foto: capturi video YouTube