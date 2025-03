Cel mai mare târg caritabil cu rochii de mireasă a adunat modelele și vedetele pentru un scop nobil! Suma strânsă a mers către copiii cu dizabilități

Sezonul nunților se apropie cu pași repezi, iar viitoarele mirese au început deja să fie în căutarea rochiei perfecte care să le pună în evidență și să le facă să strălucească în ziua cea mare. Însă acum nu mai este nevoie să scoată sume amețitoare din buzunar, căci recent a avut loc gala caritabilă care oferă rochii de mireasă și de seară la prețuri simbolice. Modele renumite și vedete au defilat pe podium, iar cele din urmă au fost și premiate pentru susținerea evenimentului caritabil. În cadrul galei s-a organizat și o licitație, iar banii strânși urmează să fie donați cauzelor caritabile.

Persoanele publice și modelele de top au făcut front comun pentru a susține un eveniment caritabil de excepție. Este vorba despre cel mai mare târg caritabil cu rochii de mirese din România, organizat sub egida Ambassadors of Global Peace and Excellence Awards 2025, alături de Asociația Terapii Miraculoase Speranțe pentru Viitor. Gala a avut un scop caritabil, căci rochiile au fost puse în vânzare la prețuri simbolice de 300 – 500 ron.

Vedetele au defilat pentru un scop caritabil

Momentul a început cu defilarea a 50 de modele îmbrăcate în rochii de mireasă unicat, urmate de personalități care au purtat ținute marca Beatrice Lianda Design. Printre persoanele publice care au susținut gala și ulterior au fost premiate pentru implicarea în susținerea campaniilor sociale și promovarea valorilor sociale prin artă se numără prezentatoarea tv Natalia Mateuț, vedeta Raluca Podea, soprana Stephanie Radu, jurnalista Loriana Dașoveanu, câștigătoarea Exatlon 2019 Andreea Arsine și cântăreața Bianca Rus.

Toate rochiile purtate în cadrul galei au fost scoase la vânzare la prețuri simbolice de 300 – 500 de ron, iar banii strânși au fost donați Asociației Terapii Miraculoase Speranțe pentru Viitor care susține copiii cu dizabilități. De asemenea, brandul creatoarei de modă Beatrice Lianda Dinu a donat și susținut Gala.

„Moda nu este doar despre haine, ci despre emoție, despre poveste, despre impact. Prin fiecare creație și fiecare proiect pe care îl dezvolt, îmi doresc să aduc eleganță, dar și să creez oportunități pentru oameni. Fie că este vorba despre un eveniment caritabil, o colecție de lux sau o inițiativă artistică, pentru mine, fiecare detaliu contează.

Sunt mândră să coordonez proiecte care îmbină arta, moda și filantropia, pentru că adevărata frumusețe nu stă doar în haine, ci și în gesturile pe care le facem pentru ceilalți. Voi continua să sprijin comunitatea modei, demonstrând că eleganța și generozitatea pot merge mână în mână”, a declarat Beatrice Lianda Dinu pentru CANCAN.RO.