Cele 2 zodii care vor avea grave probleme de sănătate în noiembrie 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Mergeți la control!”

Zodia Scorpion, activă între 23 octombrie și 22 noiembrie, se află într-o perioadă energetică intensă. Soarele și Mercur strălucesc în semnul său, iar Venus urmează să le completeze, creând o armonie puternică cu Jupiter aflat în Rac, ambele semne de apă. Această combinație favorizează claritatea, sprijinul reciproc și oportunitățile de evoluție. În același timp, Mercur intră în Săgetător pe 29 octombrie și devine retrograd pe 9 noiembrie, semnalând nevoia de revizuire și reorganizare a proiectelor începute. Uranus își continuă mișcarea înapoi în Taur, completând lucrurile neterminate din ultimii ani, pregătind terenul pentru ajustări importante. Neti Sandu spus care sunt nativii care trebuie să acorde mai multă importanță sănătății în următoarea perioadă.

Săgetător

Pentru Săgetători, situația este mai delicată în luna noiembrie. Planetele aflate în Scorpion se află într-o zonă care guvernează sănătatea lor, iar Marte și Mercur pot stimula evenimente rapide. Este recomandat să facă verificări medicale și să monitorizeze tratamentele începute anterior, pentru că sunt predispuși să se îmbolnăvească.

Marte intră în Săgetător pe 4 noiembrie, aducând un val de energie și dorința de a realiza proiecte amânate, însă retrogradarea lui Mercur din 9 noiembrie poate întârzia inițiativele. Această combinație poate crea o oscilație între acțiune și restricții, iar cei născuți în acest semn zodiacal trebuie să gestioneze cu atenție efortul fizic și starea generală de sănătate.

Rac

Racii au un avantaj major în următoarea perioadă. Cu toate că Jupiter, planeta norocului și a expansiunii, este favorabil poziționat în semnul lor, ei vor întâmpina și câteva probleme la care trebuie să fie foarte atenți.. În plus, planetele din Scorpion, inclusiv Soarele, stimulează creativitatea și inițiativa. Din această poziție, nativii zodiei pot realiza multe dintre obiectivele personale și profesionale, pot câștiga vizibilitate și pot transforma hobby-urile în proiecte productive.

Cu toate acestea, deși contextul astral este foarte favorabil, este important să nu fie ignorate semnele de oboseală sau eventualele probleme de sănătate; un echilibru între energie și odihnă va fi cheia pentru a profita la maximum de această perioadă.

