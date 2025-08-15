Acasă » Știri » Cele 2 zodii din horoscop de care nu te poți lipi! Nu sunt capabili de relații serioase

Cele 2 zodii din horoscop de care nu te poți lipi! Nu sunt capabili de relații serioase

15/08/2025 | 12:43
Cele 2 zodii din horoscop de care nu te poți lipi! Nu sunt capabili de relații serioase
Compatibilitatea dintre zodii este un subiect intens discutat. Fie că vorbim de o relație de prietenie, de iubire sau cu un coleg de muncă, întotdeauna vor exista nativi cu care nu suntem compatibili. Dacă vrei sa afli de ce zodii să fugi când vine vorba de dragoste, citește acest articol!

Astrologii sar în ajutorul tuturor celor care își doresc o relație, dar simt că ceva nu merge în conexiunea cu partenerul. Verifică ce zodie e și îți vei primi răspunsul!

Cele 2 zodii din horoscop de care nu te poți lipi

Berbec

Berbecii nu pot avea o relație cu Racii și Fecioarele. Relația tensionată dintre aceștia și Raci este cauzată de faptul că lor nu le plac persoanele cărora le este greu să se deschidă din punct de vedere sentimental, așa cum sunt acești nativi.

În ceea ce privește incompatibilitatea cu Fecioarele, Berbecii tind să fie deranjați de perfecționismul acestora, ei fiind spontani și aventurieri.

Taur

Taurii și Vărsătorii nu au un limbaj comun când vine vorba de dragoste, asta pentru că vărsătorul, un intelectual, nu face pace cu senzualitatea taurului și nevoia acestuia de atenție.

De asemenea, relația Taur-Leu are mici șanse de reușită, asta pentru că Leii tind să se lase cuprinși de dramă de multe ori, iar Taurii sunt mai realiști.

Gemeni

Gemenii iubesc comunicarea, iar acest aspect îi face incompatibili cu Racii, cărora le este greu să își deschidă sufletul.

De asemenea, Scorpionul nu este potrivit pentru Gemeni, dorințele lor fiind foarte diferite: scorpionii vor pasiune, iar gemenii sunt interesați de intelect.

Rac

Racii au foarte mare nevoie de afecțiune și angajament, iar aceste lucruri nu sunt în conformitate cu personalitatea puternică a Berbecului, semn pe care aceștia îl pot considera egoist.

Leii și Racii nu fac un cuplu bun, asta pentru că racii nu sunt încântați de nevoia leilor de a se afla mereu în centrul atenției.

Leu

Leii nu pot funcționa alături de Tauri. Acest aspect este cauzat de faptul că ambii nativi sunt încăpățânați. De asemenea, Scorpionul nu se află pe lista de compatibilități a acestora, din cauza dorinței de a fi în control de care amândoi dau dovadă.

Fecioară

Fecioarele sunt cunoscute pentru atenția pe care o oferă detaliilor, iar acest aspect le face să fie incompatibile cu Săgetătorul care preferă să vadă imaginea de ansamblu.

Peștii nu sunt partenerul ideal pentru Fecioare din cauza sensibilității care îi reprezintă, în timp ce Fecioarele sunt cu picioarele pe pământ.

Balanță

Balanța, prin natura sa dăruitoare, s-ar putea să nu se înțeleagă cu independența Berbecului. De asemenea, relația dintre Capricorni și Balanțe nu este una potrivită, asta pentru că Capricornul pune cariera pe primul loc.

Scorpion

Scorpionii sunt dornici de profunzime, iar acest aspect nu este pe lista de dorințe a Gemenilor. De asemenea, Scorpionii și Săgetătorii nu se vor împăca bine din cauza naturii aventuriere și rebele a zodiei de foc.

Săgetător

Săgetătorii au o perspectivă filozofică asupra vieții, iar Fecioarele pun accentul pe fiecare detaliu, iar acest lucru ar putea crea neplăceri.

De asemenea, atracția dintre Săgetători și Gemeni există, însă sunt puține șanse ca aceștia să rămână împreună. Cu toate că amândoi au în comun dorința de aventură și nou, unul dintre ei ar trebui să fie mai matur pentru ca relația să meargă.

Capricorn

Capricornul și Balanța sunt în căutarea succesului, dar zodia de pământ ar avea nevoie de mai multă disciplină, în timp ce zodia de aer trebuie să învețe cum să își împartă timpul între muncă și timp liber.

Săgetătorul este un alt nativ care nu se potrivește cu Capricornul, asta pentru că nu își dorește să fie mereu cel matur din relație.

Vărsător

Vărsătorii sunt ghidați de rațiune, în timp ce Peștii sunt ghidați de sentimente, iar acest aspect poate crea dificultăți în înțelegerea din relație.

De asemenea, Leul este opusul Vărsătorului, asta pentru că dramatismul zodiei de foc poate să îi creeze confuzie zodiei de aer.

Pești

Peștii au o compatibilitate ridicată cu majoritatea zodiilor, însă nu și din punct de vedere romantic. Acești nativi nu pot fi compatibili cu Fecioarele care pun accent pe fiecare detaliu, în timp ce ei sunt niște visători.

De asemenea, Berbecul și Fecioara nu se vor înțelege din cauza inițiativei zodiei de foc de a prelua controlul asupra fiecărei situații.

