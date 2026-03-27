Cele 3 zodii care dau lovitura pe plan financiar în săptămâna 30 martie – 2 aprilie 2026. Oportunități neașteptate înainte de Paște!

Ultima săptămână din luna martie aduce vești bune pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte de noroc pentru că aleg să fie mai deschiși decât au fost până acum și pentru că lasă lucrurile să vină de la sine, fără să fie prea insistenți din anumite puncte de vedere.

Totul începe pe 30 martie, când Venus pătrunde în Taur. Planeta iubirii și a norocului aduce o energie practică și rafinată, care îți permite să obții recompense fără a face compromisuri în proces. Această energie armonioasă se menține pe tot parcursul săptămânii, fiind amplificată de Luna Plină în Balanță, din 1 aprilie.

Aceasta marchează încheierea unui ciclu început cu Luna Nouă în Balanță, pe 21 octombrie 2025. Taurul și Balanța, ambele guvernate de Venus, valorifică la maximum influența calmă a acestei planete pentru a atrage noroc și prosperitate.

Vărsător – Norocul vine din relațiile cu ceilalți

Nativii din zodia Vărsător găsesc norocul în interiorul lor. Luna Plină în Balanță, care are loc pe 1 aprilie, evidențiază importanța conexiunilor și a împlinirii emoționale. Norocul nu se rezumă doar la bani sau oportunități. Acesta include și oamenii din jurul tău și felul în care te simți alături de ei.

Aceasta este o săptămână ideală pentru a aprofunda relațiile cu ceilalți. Fie că vorbim despre parteneri, colegi, prieteni sau familie, totul începe cu o escapadă sau cu un proiect comun. Chiar dacă în prim-plan se află succesul profesional și libertatea, relațiile cu cei din jur aduc abundență și noroc săptămână aceasta.

Fecioară – Încredere în instinct

Fecioarele sunt încurajate să-și urmeze intuiția. Începând cu 30 martie, Venus în Taur aduce oportunități noi și posibilități de prosperitate. Această perioadă poate fi intensă, mai ales că Uranus își încheie ciclul în Taur și se pregătește să intre în Gemeni pe 25 aprilie.

Schimbările din ultimii ani au învățat Fecioarele să fie flexibile, iar acum se pot ivi mutări importante, un job nou, schimbări în relații sau decizii semnificative de viață. Energia lui Venus susține fiecare pas, aducând un plus de noroc și succes, făcând din acest interval un moment potrivit pentru a avea încredere în propriile decizii și intuiție.

Scorpion – O săptămână plină de succes

Cei născuți în zodia Scorpion au parte de cele mai multe oportunități săptămâna aceasta. Cu Jupiter în mișcare directă în Rac, viața promite să fie plină de evenimente interesante. Pe 3 aprilie, Mercur în Pești formează un trigon cu Jupiter, favorizând perspective creative și apariția unor idei neașteptate de care poți profita.

Norocul nu apare singur, ci trebuie creat, însă energia pozitivă a universului te sprijină în acest proces. Fie că primești o ofertă surpriză sau profiți de abilitățile tale de comunicare, scris sau social media, Jupiter deschide uși noi care par să fie menite exact pentru tine.

