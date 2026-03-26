Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici

Una dintre cele 12 semne zodiacale își va găsi sufletul pereche în perioada următoare. Mihai Voropchievici anunță schimbări majore în dragoste. Nativii vor lua decizii importante și vor clarifica situații care până acum nu aveau rezolvare. Totodată, vor apărea oportunități neașteptate pentru cei care își vor asculta instinctul și vor urma semnele destinului.

Vești excelente pentru o categorie de nativi care au așteptat mult timp o schimbare în viața sentimentală. Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, perioada 23–29 martie 2026 vine cu energii favorabile și oportunități rare în plan amoros.

Nativii care vor lăsa trecutul în urmă

Runele indică un moment de cotitură pentru cei singuri, care au acum șansa să întâlnească o persoană specială. După o perioadă de stagnare sau dezamăgiri, lucrurile încep să se miște rapid, iar surprizele nu vor întârzia să apară.

Este vorba despre nativii din zodia Rac, care se află sub o influență astrală puternică. Aceștia sunt favorizați în mod special în dragoste și pot începe o relație serioasă, cu potențial pe termen lung. Intuiția îi va ghida corect, iar alegerile făcute acum pot avea un impact major asupra viitorului lor emoțional.

Specialistul subliniază că este important ca acești nativi să lase trecutul în urmă și să fie deschiși la noi experiențe. Energia acestei perioade îi ajută să își recapete încrederea și să atragă exact persoana potrivită.

„Gifu este runa darurilor și a echilibrului. Pentru Raci, această săptămână vine cu surprize plăcute și cu sprijin din partea celor din jur. Este posibil să primiți un cadou, o veste bună sau o oportunitate pe care nu o așteptați. Mihai Voropchievici spune că este momentul să învățați să primiți, nu doar să oferiți. În plan sentimental, relațiile se armonizează, iar cei singuri pot întâlni pe cineva special. Este o perioadă favorabilă pentru parteneriate și colaborări”, spune Mihai Voropchievici.

Veștile bune nu se opresc aici, întrucât perioada următoare este promițătoare și din punct de vedere financiar. Noi începuturi se anunță la capitolul parteneriate și colaborări pe termen lung, care vor aduce venituri suplimentare. Racii se vor simți împliniți sufletește și vor deveni mai deschiși cu cei apropiați.

Finalul lunii martie se anunță, așadar, unul plin de emoții și începuturi promițătoare pentru cei care sunt pregătiți să iubească din nou. În același timp, Racii s-ar putea bucura de un cadou neașteptat. Este momentul potrivit pentru ca acești nativi să învețe să primească, nu doar să ofere.

Aflați AICI previziunile făcute de Mihai Voropchievici pentru restul zodiilor.

CITEȘTE ȘI: Horoscop rune azi, 26 martie 2026. Runa Othala aduce transformări spectaculoase

Cartea de Tarot a zilei de 26 martie. Regele Cupelor dezvăluie secrete