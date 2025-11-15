Acasă » Știri » Cele 3 ZODII care scapă de greutăți după luna noiembrie 2025. Încep un nou capitol în viața lor!

Cele 3 ZODII care scapă de greutăți după luna noiembrie 2025. Încep un nou capitol în viața lor!

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 11:05
Cele 3 ZODII care scapă de greutăți după luna noiembrie 2025. Încep un nou capitol în viața lor!

În luna noiembrie 2025, vremurile grele se încheie în sfârșit pentru trei semne zodiacale. Noiembrie va fi o perioadă puternică pentru semnele zodiacale mutabile, deoarece acestea pot încheia și începe simultan un nou capitol. Vezi care sunt norocoșii acestei luni. 

Luna aceasta, veștile bune se îndreaptă către o parte dintre nativii născuți în zodiile: Fecioară, Gemeni și Pești. Marte intră în Săgetător pe data de 4 noiembrie, iar pe data de 5 noiembrie, Luna Plină va fi în Taur, învățându-ne o lecție importantă despre iubire și control. Mercur retrograd începe pe data de 9 noiembrie în Săgetător și va intra în Scorpion pe data de 18 noiembrie.

Cele 3 zodii care scapă de greutăți după luna noiembrie 2025

Luna Nouă în Scorpion pe data de 20 va amplifica temele lui Mercur legate de reconciliere și vindecare. Saturn va staționa direct pe 27, permițându-le să ia în considerare modul în care tranzitul i-a transformat în ultimii doi ani. Saturn a adus multe schimbări și le-a permis, de asemenea, să-și vadă puterea și curajul după ce au trecut prin încercările și greutățile acestui tranzit.

Mercur în Scorpion va staționa, de asemenea, direct pe 29, având un impact asupra semnelor guvernate de Mercur de mai jos și asupra tuturor semnelor de Apă. Mercur și Saturn, în aliniament direct, vor pregăti aceste trei semne astrologice să se concentreze pe noua lor călătorie. Va fi o schimbare în impactul energiei eclipsei; vor fi mai mândri de ei înșiși și de munca pe care o depun pentru a merge mai departe.

Fecioară

Luna noiembrie poate că a adus provocări, cu Marte în cuadratură cu semnul tău astrologic, împingându-te să te transformi interior. Acum, acele încercări și lecții încep să devină mult mai clare. Pe 27, Saturn intră în mișcare directă, iar pe 29, Mercur, guvernatorul tău, va intra în mișcare directă în semnul Scorpionului, făcând din această perioadă una foarte pozitivă pentru a-ți duce planurile și ideile mai departe.

Te poți împăca și rezolva problemele cu prietenii, colegii sau colegii de clasă etc. Saturn în Pești s-a instalat în sectorul relațiilor tale de câțiva ani, iar acum că planeta este directă, se pregătește să parcurgă ultimele grade rămase înainte de a intra din nou în Berbec. Ți-ai respectat limitele? Ai comunicat sincer cu prietenii și partenerii tăi?

Saturn te-ar putea face să reflectezi asupra acestor întrebări. S-ar putea să-ți vină în minte idei noi și te vei simți mai sigur pe tine odată cu intrarea lui Venus în Săgetător pe data de 30 noiembrie. Cu Venus în această poziție, ai putea observa cum armonia începe să domine casa ta. S-ar putea să te concentrezi pe înfrumusețarea casei tale în timpul sezonului Săgetătorului. Venus ar putea, de asemenea, să adauge câteva momente plăcute cu partenerul tău romantic. Afluxul de energie jupiteriană îți poate ridica moralul și te poate face mult mai încrezător în comparație cu sezonul eclipselor.

Gemeni

Gemenilor, perioada dificilă pe care o traversați se va încheia în noiembrie 2025. Fiind un semn mutabil, retrogradarea lui Mercur și Saturn ar fi putut cauza stagnare și blocaje. Marte ar fi putut provoca drame în sectorul relațiilor. Cu toate acestea, lucrurile încep să se schimbe acum că luna noiembrie se apropie de sfârșit. Saturn intră în mișcare directă pe 27, aducând mai multă liniște în sectorul profesional.Va fi mai ușor să colaborezi cu ceilalți.

Ai putea observa, de asemenea, cum șefii sau mentorii tăi încep să vadă evoluția ta din ultimul an. Gândește-te la ce ai învățat și cum ți-ai extins setul de competențe în ultimii doi ani. Dacă ai fost promovat într-o poziție de conducere, reflectează asupra modului în care aceasta ți-a îmbunătățit dinamica relațiilor cu ceilalți.

Jocul se va schimba în următoarele câteva luni, așa că aplică ceea ce ai învățat și concentrează-te pe prosperitate. Dacă ți-ai neglijat propria persoană, următoarele câteva săptămâni te vor readuce pe drumul cel bun, deoarece ultima săptămână a lunii te învață cum să te iubești pe tine însuți.

Pești

Pești, perioada dificilă pe care o trăiești se va termina în noiembrie 2026. Marte te-a făcut să te îndoiești de tine la începutul lunii, dar spre sfârșitul ei, energia va fi mai ușor de gestionat. Deoarece Saturn a fost în semnul tău astrologic în ultimii ani, luna noiembrie va fi una plină de evenimente. Îți va arăta că nu mai ești aceeași persoană care erai acum doi ani. Saturn ți-a permis să-ți creezi armura de la zero; ți-a permis să-ți găsești vocea și să preiei controlul asupra destinului tău.

Saturn va intra în mișcare directă pe 27 noiembrie. Tranzitul poate că a adus obstacole, dar acum este momentul să crezi în tine și în ceea ce ești capabil să faci. Mercur va intra și el în mișcare directă pe 29 noiembrie, făcându-te mai asertiv și mai puternic. Îți va fi mai ușor să-ți exprimi nemulțumirile sau să-ți împărtășești opiniile. Pe măsură ce luna se apropie de sfârșit, acest lucru este sinonim cu povestea ta de la începutul verii, când Saturn era în Berbec, arătându-ți ce te așteaptă anul viitor.

