Cele 4 legume care sunt mai sănătoase dacă sunt congelate. Conțin mai mulți nutrienți

Ați consumat vreodată legume congelate? Fructele și legumele congelate reprezintă o opțiune practică și nutritivă pentru cei care doresc să mențină o alimentație sănătoasă. Prin procesul de congelare rapidă, acestea își păstrează majoritatea vitaminelor, mineralelor și antioxidanților, oferind beneficii similare sau chiar superioare produselor proaspete care au fost depozitate pentru perioade îndelungate, potrivit CSID.

Importanța consumului de fructe și legume în fiecare zi este incontestabilă, acestea furnizând organismului fibre, vitamine și substanțe antioxidante esențiale pentru menținerea sănătății. O dietă echilibrată, bogată în vegetale, contribuie la prevenirea bolilor cronice și la menținerea unei stări generale de bine.

Totuși, în ultimii ani, obținerea de produse proaspete de calitate a devenit o provocare. Schimbările climatice și problemele apărute în lanțurile de distribuție au îngreunat accesul la alimente proaspete. Potrivit publicației The Times of India, doar aproximativ o treime dintre adulți reușesc să consume cantitatea recomandată de cinci porții de fructe și legume pe zi, ceea ce subliniază nevoia unor alternative accesibile și sigure, precum produsele congelate.

