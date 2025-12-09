Cele 5 alimente care sunt inamicii dinților tăi. Au numai efecte nocive pentru dantura ta

Toată lumea își dorește o dantură perfectă, cu dinți cât mai albi. Însă, în practică, sănătatea dentară și mai ales albul imaculat al dinților este greu de întreținut, iar problemele apar acolo unde nu te aștepți. Unele alimente aparent sănătoase pot fi dăunătoare pentru dinți, potrivit csid.ro.

Sănătatea dentară nu ține doar de felul în care ne curățam și îngrijim dinții, ci și alimentele pe care le consumăm joacă un rol important. Unele dintre ele deși aparent sunt sănătoase pot dăuna. Dr. Miles Madison, parodontolog din Beverly Hills, a dezvăluit cele cinci alimente surprinzător de nocive pentru dinți.

Cele 5 alimente care sunt inamicii dinților tăi

Dr. Miles Madison, un parodontolog și specialist în implanturi dentare din Beverly Hills, a evidențiat cinci alimente care pot afecta negativ dinții. Expertul subliniază că nu doar conținutul de zahăr contează, ci și textura alimentelor și durata de contact cu dinții.

