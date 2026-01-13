Acasă » Știri » Cele 6 zodii lovite de karmă începând cu 15 ianuarie 2026. Momente tensionate pentru acești nativi

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 14:29
A doua jumătate a lunii ianuarie se anunță încărcată pentru nativii multor zodii, cu energii tensionate care pun în lumină trecutul și deciziile care au fost ignorate sau tratate superficial. Astrologii avertizează că această perioadă nu mai permite amânarea consecințelor: fie că este vorba de plan profesional, financiar sau personal, lecțiile karmice devin imposibil de evitat, iar adevărurile ascunse ies la suprafață, adesea în forme incomode.

A doua parte a lunii ianuarie este caracterizată de tensiuni, confruntări și lecții karmice clare. Fiecare zodie este provocată să se confrunte cu trecutul, să recunoască greșelile și să ia măsuri concrete pentru a restabili echilibrul în viața personală, profesională sau financiară.

Zodiile care vor fi lovite de karma

Pentru Berbeci, momentul actual marchează o perioadă de reflecție și ajustare în carieră. Deciziile impulsive luate în ultimele luni, conflictele cu superiorii sau promisiunile neonorate revin acum în prim-plan, putând conduce la sancțiuni, pierderea unui proiect important sau schimbări neașteptate de direcție profesională. Astrologii subliniază că lecția pentru această zodie este clară: asumarea responsabilității devine esențială, iar evitarea consecințelor nu mai este o opțiune.

Gemenii se confruntă cu repercusiuni ale comportamentului din trecut, mai ales în plan relațional. Minciunile, jumătățile de adevăr sau manipulările emoționale au acum efecte palpabile, iar relațiile apropiate sunt puse la încercare. Secretelor bine păstrate li se apropie sfârșitul, iar adevărul, chiar dacă dureros, va ieși inevitabil la lumină. Este un moment în care sinceritatea absolută devine necesară pentru a depăși obstacolele și pentru a restabili echilibrul în relații.

Racii resimt cel mai mult tensiunea karmică în zona familială și emoțională. Rănile vechi, resentimentele nespuse și deciziile motivate de frică sau neînțelegere se transformă în conflicte greu de gestionat. Astrologii avertizează că pot apărea certuri majore sau chiar rupturi definitive în cercul de familie, iar această perioadă impune o maturizare emoțională rapidă. Închiderea unor capitole și confruntarea cu propriile temeri devine indispensabilă pentru a putea merge mai departe.

Leii se află sub presiunea consecințelor legate de orgoliu și dorința de control. Imaginea publică și reputația pot fi afectate de greșelile trecute, ignorate sau minimalizate, ceea ce poate aduce pierderi de statut sau respect. Astrologii subliniază că adevărata putere nu se obține prin dominare sau manipulare, ci prin asumarea faptelor și recunoașterea greșelilor. Această lecție karmică le oferă Leilor oportunitatea de a se reconecta cu autenticitatea și responsabilitatea personală.

Scorpionii sunt printre cei mai testați nativi în această perioadă. Lecțiile karmice vizează relațiile intime, unde trădările, manipulările sau jocurile de putere din trecut ies la iveală fără menajamente. Confruntările pot fi intense, iar despărțirile sau schimbările dramatice în viața personală devin inevitabile. Astrologii recomandă sinceritate absolută și o reevaluare profundă a relațiilor apropiate pentru a depăși această perioadă fără regrete majore.

Vărsătorii trebuie să fie atenți la finanțe și la deciziile legate de cheltuieli. Perioada actuală poate aduce pierderi neașteptate din cauza investițiilor riscante sau a deciziilor impulsive. Astrologii recomandă o abordare mai atentă și planificată a resurselor materiale, cu scopul de a restabili stabilitatea financiară și de a evita erorile care pot avea efecte pe termen lung.

