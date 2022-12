Cele mai excentrice apariții de la ELLE. CANCAN.RO transmite live de la gală și vă prezintă ținutele vedetelor

În această seara, 13 decembrie, întreaga spumă a peisajului monden românesc își dă întâlnire în cadrul unui eveniment de excepție. Gala ELLE adună și de această dată vedetele românești, designerii, fotografii, make-up artiștii și mulți alții într-un cadru exclusivist, premiind 11 ani de excelență în industria modei și nu numai.

În acest an, Gala ELLE se organizează la Palatul Parlamentului, iar invitații sunt așteptați cu mare fast. Premiile vor avea loc într-un cadru select, iar cei invitați se vor bucura de o atmosferă aparte. Ca în fiecare an, cei care pășesc pragul Galei ELLE trebuie să respecte un cod vestimentar. De această dată codul vestimentar este „Be yourself wearing your black suit”. Așadar, vedetele vor afișa în această seară ținute elegante, impunătoare, clasice, iar cel mai probabil negru va domina în alegerile vestimentare.

După aproape trei ani în care Gala ELLE Style Awards nu a mai putut fi organizată fizic, din cauza pandemiei, spuma mondenă se reunește în această seară în cadrul unui eveniment grandios. Scările Palatul Parlamentului o să fie luate cu asalt de numeroase personalități și se anunță o petrecere ca la carte. Vedetele se vor întrece în ținute spectaculoase.

Nominalizații ELLE Style Awards

În cadrul evenimentului din această seară cei prezenți o să fie premiați. Publicul și-a putut vota preferații din diverse domenii, iar acum se vor afla câștigătorii. Gala ELLE aduce 10 premii pentru diverse categorii, așadar 10 câștigători o să plece acasă fericiți. Categoriile pentru care s-au făcut nominalizări sunt: