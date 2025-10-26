Celebra cântăreață se retrage de pe scenă, după ce a fost criticată că s-a îngrășat 30 de kilograme

Nelly Furtado, celebra cântăreață canadiană cunoscută pentru hiturile „I’m Like a Bird” și „Maneater”, a făcut un anunț surprinzător. Vedeta se retrage pentru o perioadă nedeterminată din cariera muzicală, după ce a fost umilită pentru kilogramele în plus. După o pauză de șase ani, artista revenise pe scenă, dar acum se simte mai împlinită în alte proiecte personale. O dată cu retragerea ei, artista a învățat să se iubească așa cum este.

Nelly Furtado a anunțat oficial retragerea din carieră, lăsând în urmă lumea muzicii care a consacrat-o. Artista de 46 de ani, cunoscută pentru succesul internațional din anii 2000 cu melodii precum „Say It Right” și „Turn Off the Light”, a declarat pe rețelele de socializare că va întrerupe activitatea artistică. După o pauză de șase ani, Furtado a revenit în 2023, însă acum simte că este momentul să se dedice altor proiecte personale.

Nelly Furtado, 25 de ani de carieră

Într-o postare emoționantă pe Instagram, Nelly a rememorat începuturile sale muzicale, aducând aminte de primul concert din carieră și de faptul că muzica ei a ajuns la o nouă generație de fani.

„25 de ani mai târziu, muzica mea a ajuns la o nouă generaţie de fani şi nu aş putea fi mai fericită de atât. Mi-a plăcut enorm cariera mea şi încă îmi place să compun muzică, deoarece am considerat-o întotdeauna un hobby pe care am avut norocul să-l transform în carieră. Mă voi identifica pentru totdeauna ca fiind compozitoare”, a spus Nelly.

Nelly Furtado înfruntă criticile despre greutatea ei

Decizia de a se retrage din carieră vine într-un moment în care Nelly a fost adesea în centrul atenției pentru schimbările fizice prin care a trecut. După ce a fost umilită pentru faptul că s-a îngrășat 30 de kilograme, cântăreața a vorbit despre felul în care își privește corpul și cum a învățat să se accepte așa cum este.

„Anul acesta am devenit conștientă de presiunea estetică din munca mea într-un mod complet nou, dar în același timp am experimentat noi niveluri de iubire de sine și încredere autentică. Este perfect să fii OK cu ceea ce vezi în oglindă. Și este la fel de OK să vrei ceva diferit.”, a declarat artista pe rețelele de socializare.

Familie și proiectele personale

Nelly se va concentra pe viața de familie și alte proiecte personale care o împlinesc mult mai mult decât activitatea de pe scenă. Cântăreața este mamă a trei copii, Nevis Gahunia (22 de ani) cu fostul partener Jasper Gahunia, și o fetiță de 8 ani și un băiețel de 7 ani cu rapperul Jerry. Prioritățile sale s-au schimbat în ultima perioadă, iar cariera muzicală nu mai este pe primul loc în viața ei.

Nelly și-a exprimat dorința de a petrece mai mult timp cu familia și de a se dedica unor activități care îi aduc mai multă liniște și împlinire personală. Artista a dezvăluit că se va dedica unor proiecte care o pasionează, dar care nu implică neapărat muzica. Poate că lumea va auzi de Nelly într-o nouă ipostază, poate ca producător sau în alte domenii creative, dar pentru moment, ea își urmează propriul drum în afacerea personală, lăsând în urmă reflectoarele și scena.

Alina Crișan, un nou capitol fără Direcția 5. Ce a făcut-o pe artistă să renunțe la colaborare: “Decizia nu a fost una bruscă” | EXCLUSIV