Celebra vloggeriță a apărut în oraș cu un super-elegant Porsche Taycan de 120.000 €. Avem imagini de ultimă oră cu soția cunoscutului dezvoltator imobiliar

Pe un traseu fulger Floreasca – Mall Băneasa a întâlnit-o CANCAN.RO pe una dintre cele mai cunoscute vloggerițe. Iar în imaginile de ultimă oră pe care site-ul nostru vi le prezintă, Aicha Nicole conduce un superb Porsche Taycan, în valoare de 120.000 de euro. „Pârtie” face, practic, pe traseu, bolidul și captează toată atenția din trafic.

Cu trei ani în urmă, câștiga titlul de “Young Diva in Fashion Blogging”, la “Gala Digital Divas”. Un an mai târziu, devenea fericita mămică a unui băiețel. Iar acum… Zilele trecute, am întâlnit-o pe Aicha Nicole, soția cunoscutului dezvoltator imobiliar Andrei Diaconescu, la volanul unui Porsche Taycan de toată frumusețea. (CITEȘTE ȘI: PRINȚIȘORUL IMOBILIARELOR” DIN CLUJ A APĂRUT ÎN CAPITALĂ CU UN FERRARI 812 GTS SPIDER DE 600.000 €)

Aicha Nicole, la bordul superbului Porsche Taycan

O primă escală avea s-o facă în ”Floreasca”, acolo unde are biroul afaceristul. Puțin a zăbovit, apoi a ”încălecat” nărăvașul bolid și a apăsat puternic pedala. Senzație avea să facă Aicha pe drumul către Mall Băneasa, acolo unde era capătul de drum. Pe pod, pe lângă linii de tramvai, driblând silențios mașinile, celebra vloggeriță a șerpuit ca un adevărat pilot de Formula 1, spre admirația partenerilor de trafic. Relaxată, și-a făcut apoi apariția la centrul comercial din Băneasa, unde avea să rezolve alte treburi urgente. (NU RATA: “BLONDA BLINDATĂ” DIN BUCUREȘTI ÎȘI FACE PIAȚA CU MAȘINA DE PESTE UN MILION JUMATE)

Adrian Diaconescu, iubitul lui Nicole, a pus, în 2011, alături de partenerul lui de afaceri, bazele dezvoltatorului imobiliar One United Properties. Acum, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu se numără printre cei mai importanţi antreprenori români din industria de real estate. În topul Forbes 500, ediția 2020, cei doi ocupă un onorant loc 7, printre cei mai bogați români, cu 1,4 miliarde lei. Pe primul loc al topului de anul trecut s-a situat, cu 7,7 miliarde de lei, Daniel Dines, fondatorul UiPath, primul unicorn românesc.

Vloggerița Aicha Nicole, secretul pentru un corp sănătos

Aicha Nicole are un stil de viață sănătos. Nu-i lipsesc dietele, pe care le-a ales cu mare grijă. Vloggerița avea să facă dezvăluiri, pentru ecuisine.ro. ”Secretul unei diete echilibrate constă în combinarea unui plan alimentar corect cu exercițiile fizice. Pentru mine, cerealele, legumele și fructele sunt foarte importante în dieta echilibrată. Dimineața, iaurtul cu goji, ovăz și scorțișoară este ideal pentru a oferi cantitatea necesară de carbohidrați și proteine, iar scorțișoara este condimentul minune care contribuie la arderea grăsimilor. (AFLĂ AICI: SYDA ȘI SHEILA AU „DEVALIZAT” CUTIUȚA CU DARUL DE NUNTĂ SYDA ȘI SHEILA AU „DEVALIZAT” CUTIUȚA CU DARUL DE NUNTĂ)

La prânz, prefer o salată de spanac cu năut, ardei gras și puțină ceapă roșie, iar, la cină, salată libaneză de pătrunjel și frigărui de ciuperci. Gustările dintre mesele principale peste care nu trebuie să sărim niciodată: un măr/un grapefruit/două kiwi sau 10 migdale crude sunt ideale pentru o dietă echilibrată și sănătoasă. Mă mențin în formă cu alimentație corectă și sport. Mănânc cele cinci mese pe zi (trei principale și două gustări) pentru a menține metabolismul la nivel cât mai ridicat.

Am renunțat la zahăr alb, făină albă și cam tot ce înseamnă hrană procesată. Încerc să mănânc salate multe, fructe de sezon, legume și cereale integrale. Folosesc în shake-urile de fructe/legume de dimineața chlorella și spirulină, suplimente cu beneficii multiple pentru organism, ele fiind numite si super-alimente. Fac mișcare zilnic cel puțin 40 de minute și beau trei litri de apă”, a povestit Aicha Nicole.

