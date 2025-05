Celebrul artist, fost ”Rival” la TVR, face anunțul în premieră: al șaselea președinte al României! ”Vreau să candidez!”

Dan Helciug nu a fost niciodată genul care să se piardă în clișee sau să dea răspunsuri convenționale. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, cu umorul său autoironic, artistul strecoară printre mărturisiri serioase o declarație ce pare o glumă, la prima vedere, dar în același timp ridică și ceva semne de întrebare. Mai precis, fostul „Rival” de la TVR spune că ar intra în politică doar să poată candida și să fie ales președintele României!

Într-un dialog sincer și colorat, Dan Helciug ne poartă printre amintiri din televiziune, vacanțe spectaculoase, planuri artistice, dar și mici confesiuni personale. Acesta spune cu umor că la el acasă, ca și în platou, în perioada în care a fost coleg cu Marina Almășan, ultimul cuvânt îl are tot femeia.

Recunoaște totodată că a avut momente în care i-a fost greu, ca artist, dar nu și-a pus niciodată serios problema să renunțe la muzică, dintr-un motiv pe care-l dezvăluie în eclusivitate pentru CANCAN.RO. Își dorește o nouă emisiune în televiziune și strecoară, printre rânduri, o dorință neașteptată: să candideze la președinție.

CANCAN.RO: Bună, Dan… Ne prezinți și nouă ce ții în mână?

DAN HELCIUG: E bijuterie care se încadrează în aventurile acestui minunat Marco Polo feminin, care e Marina Almășan, sora mea și colega de platou. Pentru că am prezentat ani de zile emisiunea Rivalii, la TVR 2 în platou. E foarte prolifică, Marina.

Dan Helciug, despre certurile cu Marina Almășan

CANCAN.RO: Fratele și sora se mai și ceartă uneori… Așa ați fost și voi?

DAN HELCIUG: Normal că ne-am contrazis, că nu mai trăim în comunism. Când toată lumea zâmbea că se simte bine. Dar ne-am certat pe meserie, iar cearta noastră a fost constructivă. Am făcut tot ce a ținut de noi ca să îmbunătățim tot ceea ce făceam acolo, am depus eforturi mari. Bineînțeles că au apărut ciondăneli care s-au finalizat cu împăcări și pupături. Gândeșe-te că noi ne știm de vreo 20 de ani. Frate și soră.

CANCAN.RO: Și ca cine a ieșit?

DAN HELCIUG: Ca ea, normal. Cine are ultimul cuvânt în casă? Doar nu bărbatul care zice: „Da, mami”. Adică voi aveți, femeile.

CANCAN.RO: Așa e și acasă? Soția are dreptate?

DAN HELCIUG: Normal că ea are. Doar vreau să am liniște în casă. Nu pot spune altfel.

„Simt nevoia să fac o emisiune nouă”

CANCAN.RO: Îți lipsesc „Rivalii”?

DAN HELCIUG: Da, a fost o etapă foarte drăguță. Simt nevoia să fac o emisiune nouă cu Marina. Deja suntem în discuții și încercăm să venim cu un alt format de televiziune. Deocamdată ea are proiectul ei cu „Hai-hui prin lume”, care e foarte interesant. După ce termină această serie de călătorii e posibil să avem o altă emisiune împreună.

CANCAN.RO: Apropo de călătorii, care a fost cea mai frumoasă vacanță peste hotare?

DAN HELCIUG: Cea mai frumoasă vacanță peste hotare a fost în Islanda. E o insulă total atipică. Copacii sunt importați acolo, adică este o insulă a florilor, cu gheață, cascade. E vacanța care m-a impresionat cel mai tare din toate punctele de vedere.

CANCAN.RO: Ce v-ați dori să știe lumea despre dumneavoastră, dar v-a fost teamă să rostiți?

DAN HELGIUG: Eu sunt „private persone”, cum ar zice americanul. Lumea trebuie să știe că sunt bine, performez. Actor, cântăreț, colaborez cu Opera Română în Shrek.

„E foarte greu”

CANCAN.RO: Cum vi se pare industria muzicală actuală?

DAN HELGIUG: Super bine. Funcționează pe diferite paliere, există un segment de public pentru fiecare stil de muzică vândut.

CANCAN.RO: Ați avut vreun moment în care ați vrut să renunțați la acest domeniu?

DAN HELCIUG: Ca orice artist, am avut momente de suișuri și coborâșuri. A fi artist este foarte greu. Dacă ești doar un produs de fabrică muzicală atunci nu ai niciun fel de problemă. Dar ai momentele tale în care te gândești: este oare bine ce fac? Muzica, arta mea, este suficient de bine promovată? Sau eu în arta mea mă manifest corespunzător cu așteptările publicului? Niciodată nu am simțit însă nevoia să renunț pentru că am primit un har de la Dumnezeu pe care eu doar l-am dezvoltat. Și cine sunt eu să renunț la acest har?

Vrea să fie președintele țării: „Toate dorințele mele se îndeplinesc”

CANCAN.RO: Există vreo dorință care nu vi s-a împlinit până acum?

DAN HELCIUG: Cam toate dorințele mele se îndeplinsc, în continuare. Doresc să mă pot dezvolta mai mult în cariera mea artistică, nu doar în muzică, ci și în actorie și sper să performez afară din ce în ce mai mult. Pentru îmceput, o să cântăm în iunie într-un festival cultural internațional, la Beinjing, cu foart multe trupe. Iar Spitalul de Urgență a fost invitată.

CANCAN.RO: Dar pe plan personal?

DAN HELCIUG: Tot ceea ce experimentez pe plan personal e pe placul meu. Nu e nimic senzațional, sunt fericit așa cum sunt.

CANCAN.RO: Totuși, există ceva ce ți-ai propus în viitorul apropiat?

DAN HELCIUG: Da, vreau să candidez la președinție.

CANCAN.RO: Serios vorbind, te-ar tenta politica?

DAN HELCIUG: M-ar tenta doar ca să candidez pentru postul de președinte. Atât.

