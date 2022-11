Celebrul comediant Nick Cannon va deveni tătic pentru a 12-a oară! Prezentatoarea TV Abby De La Rosa a făcut marele anunț

Abby De La Rosa a dezvăluit faptul că îi poartă în pântece copilul lui Nick Cannon. Vestea a venit la scurtă vreme după ce și Alyssa Scot a anunțat că este însărcinată cu comediantul. Actorul are deja zece copii cu vedete internaționale.

La începutul acestei săptămâni, Abby De la Rosa, cu care Nick Cannon are deja doi copii, a dezvăluit, printr-un comentariu subtil, că așteaptă încă un copil cu comediantul:

„O noapte cu o balanță (aceasta este zodia lui Nick Cannon, n.r.) s-a transformat în 4 ani și 3 copii foarte repede… Nu văd nicio minciună aici”, a spus prezentatoarea TV.

Vestea a venit la aproximativ o săptămână după ce Alyssa Scott a confirmat faptul că este însărcinată cu un copil al cărui tată este tot actorul.

Acesta este al doilea bebeluș pe care cei doi îl vor aduce pe lume, după ce în urmă cu un an, și-au pierdut băiețelul bolnav de cancer la creier.

Nick Cannon se mândrește cu o familie numeroasă

Celebrul comediant se poate lăuda cu cei zece copii, făcuți cu femei superbe și cunoscute de întreaga lume. Printre doamnele care l-au făcut tătic, se numără: Mariah Carey, Brittney Bell și LaNisha Cole.

Într-un interviu pentru Entertainment Tonight , el a explicat sincer de ce este „binecuvântat” să-și facă atât de mulți copii. „Gândește-te la asta, nu poți spune „Nu, am terminat”. Cum ar fi dacă Dumnezeu spune: „Nu, nu,” „Vin dintr-o familie mare, am mai mulți frați, fiind crescut uneori într-o familie neortodoxă de bunicii mei, am experimentat o gamă atât de largă de educație încât am o astfel de dragoste și pasiune pentru copii și familie. Și eu vreau o familie mare”, a spus el. „Domnul m-a binecuvântat cu ceea ce am cerut, dar cereți și veți primi”

