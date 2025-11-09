Celebrul politician, “prins” pe aplicații de dating pentru…bărbați! Detalii incendiare despre scandalul momentului

Unul dintre cei mai influenți oameni din politica românească a fost recent implicat într-un scandal care zguduie scena publică din România. Politicianul a fost descoperit pe mai multe aplicații de dating destinate exclusiv bărbaților.

Marcel Boloș, fost ministru al Finanțelor și actual șef al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, se află în atenția opiniei publice după ce au apărut informații controversate despre viața sa privată. Politicianul a ocupat, de-a lungul anilor, poziții de vârf în diverse structuri ale statului. În contextul actual, descoperirea că acesta folosea aplicații de dating pentru bărbați a stârnit un val de reacții în mediul online, potrivit Strictsecret.ro

Marcel Boloș folosește aplicații de dating

Istoricul politicianului relevă o carieră strălucită, cu multiple poziții cheie, însă această notorietate vine la pachet cu așteptări publice ridicate. Descoperirea implicării sale pe platforme de dating pentru bărbați pune în discuție nu doar viața sa personală, ci și felul în care elitele politice gestionează imaginea publică și deciziile oficiale.

Marcel Boloș se află în centrul unei noi controverse după ce au apărut informații conform cărora acesta ar fi folosit aplicații de dating destinate bărbaților pentru a intra în contact cu persoane necunoscute. Sursele indică faptul că politicianul ar fi trimis imagini și mesaje private, ridicând semne de întrebare legate de conduita sa și de discreția necesară unui funcționar public aflat în poziții cheie.

Politicianul sugerează că imaginile apărute cu caracter intim ar putea fi rezultatul tehnologiilor de generare digitală, cum ar fi inteligența artificială, și nu dovezi directe ale unei implicări personale.

„Deci eu nu știu, credeți-mă de așa ceva. Nu vă supărați pe mine eu nu mă ocup cu așa ceva. Mi se pare absolut anormal”, a spus politicianul potrivit sursei citate mai sus.