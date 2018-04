Celebrul Gheorghe Turda, primele declarații despre noua iubită: ”A divorțat și…”

După ce s-a despărțit de mama vedetei de la Antena 1, Gheorghe Turda, unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică populară de la noi din țară, și-a găsit marea dragoste. Celebrul rapsod a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, despre povestea pe care o trăiește alături de noua lui iubită, care este cu 23 de ani mai tânără.(CITEȘTE ȘI: IUBITA LUI GHEORGHE TURDA A FĂCUT DEZVĂLUIREA…)

”Va ști lumea ce, deocamdată, știm doar… noi! Octombrie, 25 octombrie. Iubirea s-a născut în… toamnă. Și-au trecut zile, multe zile. Și zilele s-au făcut luni. Mesaje, apeluri și dorința de a spune «Da!» Nu acel «Da!» din fața stării civile, ci acel «Da!» de a fi împreună. (…) Am lăsat lumea în… lumea ei și mi-am urmat destinul. Am spus «Da!”, vreau sa fiu fericită! Și am dat curs IUBIRII mele”, a fost mesajul prin care Nicoleta Voicu și-a declarat sentimentele pe care le are față de îndrăgitul artist de muzică populară Gheorghe Turda și prin care a dezvăluit relația pe care o are cu acesta. (NU RATA, AICI: CE DRAMĂ TRĂIEŞTE ARTISTUL DE MUZICĂ POPULARĂ)

După ce Nicoleta Voicu i-a făcut unul dintre cele mai frumoase cadouri, de ziua lui, Gheorghe Turda a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, amănunte din relația pe care o are cu artista de muzică populară.

”Da, așa este, am o relație cu Nicoleta. Eu sunt un om căruia nu-i place singurătatea, nu pot să stau singur. Nicoleta este o femeie minunată, de casă și cu o carieră de succes. Așa pe scurt, ce să vă spun despre ea: A fost căsătorită, a divorțat și are un băiat care acum este la facultate, este o mamă minunată. Pe lângă faptul că este solistă de muzică populară este și profesoară. A fost o fată necăjită, a fost greu încercată de soartă. A fost înfiată de niște rude ce locuiesc în zona Buzăului”, a mărturisit Gheorghe Turda, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Mai mult decât atât, celebrul interpret de muzică populară ne-a mărturisit că mai tânăra iubită a fost acceptată cu brațele deschise de numeroasa lui familie. ”A fost acceptată de toată familia mea. În urmă cu două zile, am ieșit cu familia la masă. Toată lumea o respectă și o apreciază. Nicoleta este minunată”, ne-a mai spus artistul.

Atât Gheorghe Turda (70 de ani), cât Nicoleta Voicu (48 de ani) au încercat să fie cât se poate de discreți și au ținut relația departe de ochii lumi. Amândoi au traversat momente mai puțin plăcute în plan sentimental. Nicoleta a trecut printr-un divorț, în timp ce Gheorghe Turda a eșuat în ultima relație, pe care a avut-o cu mama vedetei de la Antena 1, Alina Pușcaș.(CITEȘTE ȘI: GHEORGHE TURDA, ACUZAT CĂ ŞI-A DAT IUBITA AFARĂ DIN CASĂ)

Poveste de familie dramatică

Gheorghe Turda, marele rapsod român, ascunde o poveste de familie de-a dreptul dramatică. În urmă cu nouă ani, îndrăgitul cântăreţ de muzică populară a fost pus la grea încercare. Mai exact, Elisabeta, femeia care i-a fost alături timp de 37 de ani, a pierdut lupta cu o boală necruţătoare. (NU RATA, AICI: MĂRTURII ȘOCANTE DIN CULISELE CELUI MAI POPULAR SHOW TV DIN ROMÂNIA!)

Gheorghe Turda este un cântăreț român de muzică populară. A ţinut concerte în peste 40 de țări și a participat la peste 80 de turnee. Artistul s-a născut pe 6 martie 1948, în comuna Săpânța, din Maramureș. Artistul a fost căsătorit cu Elisabeta Turda în perioada 1977–2009. Cei doi au două fete: Anca Ioana și Elena Voichița Turda.

