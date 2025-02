Celebrul prezentator revine în televiziune după 2 ani de pauză! Ce emisiune va avea la România TV

Un om de televiziune cunoscut a renunțat la televiziune pentru politică, însă a stat doar doi în acest domeniu. Recent, el a decis să se reîntoarcă la jurnalism și va avea o emisiune la România TV.

Silviu Mănăstire, căci despre el este vorba, se întoarce în televiziune, după doi ani de pauză. Inițial, a fost jurnalist în Cluj-Napoca, iar apoi a venit în București. În anul 2012, a colaborat cu Realitatea TV pentru emisiunea Dosar de Candidat, care ulterior a devenit Dosar de politician. Doi ani mai târziu, a mutat această producție la România TV. De asemenea, el a mai trecut și pe la alte posturi TV.

Citește și: Gabriela Cristea e gospodină 100 %! Soția lui Tavi Clonda a renunțat la televiziune și s-a pus, serios, pe treabă. CANCAN.RO a filmat-o și…

În anul 2022, Silviu Mănăstire a renunțat la televiziune pentru a intra în politică. În ultimii doi ani, acesta a fost secretar general adjunct în PNL. Ei bine, recent, a decis să se întoarcă la jurnalism, potrivit informațiilor transmise de Pagina de Media.

Jurnalistul se întoarce la România TV, post de televiziune la care a mai lucrat și în trecut. Silviu Mănăstire avea o emisiune săptămânală care, cel mai probabil, va fi difuzată în weekend. Producția urmează să înceapă în curând. Totuși, acesta nu a vrut să comenteze informația, fiind contactat de sursa menționată mai sus.

Silviu Mănăstire a trecut pe la mai multe posturi de televiziune, printre care se numără România TV și Realitatea TV. De asemenea, în 2015, jurnalistul s-a mutat cu emisiunea Dosar de politician la B1 TV. Câțiva ani mai târziu, în mai 2022, și-a anunțat plecarea.

„O mulțime de binevoitori în sensul propriu al cuvântului, dar și mulți alți binevoitori cu ghilimelele de rigoare mă întreabă direct sau prin intermediari dacă am plecat de la B1TV. Răspunsul este DA. Colaborarea mea cu această televiziune s-a încheiat după șapte ani. Înainte de a pleca am avut un binemeritat concediu în care am rezolvat multe lucruri personale.

De ce am plecat? Pentru că tot așa cum se întâmpla în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, la un moment dat, te saturi de oameni, de locuri, alții la rândul lor se satură poate de tine. Se numește rutină. Uneori e bună, de cele mai multe ori nu.”, a declarat Silviu Mănăstire, după plecarea de la B1 TV.