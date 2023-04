Cenușăreasa din Rusia! La 25 de ani nu doar că a scăpat de sărăcie, ci a ajuns sa aibă o avere impresionantă

Polina Pushkareva, cunoscută ca Nioly, s-a născut într-o familie modestă din Kovrov, Rusia, în 1996. În urmă cu câțiva ani, a luat o decizie care avea să-i schimbe, cu totul, destinul. În prezent, are 25 de ani și este una dintre cele mai bogate actrițe de la HollyWood.

Blondina nu s-a născut deloc cu o situație materială favorabilă, dar i-a plăcut să învețe și a făcut tot ce i-a stat în putere ca să ajungă la facultate. Astfel, în 2018, „Cenușăreasa”a absolvit la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și a obținut o diplomă în sociologie. În aceeași perioadă, și-a făcut un blog unde are peste 900 de mii de urmăritori.

Notorietatea de pe rețelele de socializare a făcut-o să primească, în 2019, premiul Fashion New Awards de la Fashion TV Rusia pentru cel mai bun blogger, devenind și mai cunoscută. În 2020, a ajuns să joace în filmul „WarHunt”, unde și-a făcut și debutul în actorie.

Povestea din spatele tinerei care este milionară la 25 de ani

Actoria i-a adus și mai multă faimă, dar se pare că munca din spatele camerelor de filmat a reușit să-i aducă agenția de marketing care a făcut-o milionară. În 2023, are deja o echipă de 150 de oameni care lucrează pentru ea.

În fiecare lună, am fost intenționat să-mi dezvolt afacerea. În 2021, am început să lucrez cu influenți americani, iar la începutul lui 2022, am început procesul de extindere la nivel internațional.

„Când m-am mutat în SUA, nu am plecat de la zero. Aveam obiective și planuri clare. În aprilie 2022, mi-am tradus blogul în engleză și am început să câștig un public global. De-a lungul timpului, mai mulți oameni au aflat despre rezultatele mele și au fost interesați de serviciile mele.

În prezent, dacă clienții doresc să lucreze cu mine personal, proiectele încep de la 30.000 de dolari, iar promovarea personală începe de la 70.000 de dolari pe lună, a spus Polina Nioly pentru Time Business News.

