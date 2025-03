Cezar Ionașcu a spus TOT! Ce i-a făcut Oksanei, soția sa: „Nu am fost deloc băiatul bun, recunosc”

Cezar Ionașcu, cunoscut pentru sfaturile sale despre relații și viața de cuplu, se află în mijlocul unor speculații legate de posibile probleme conjugale. Deși acesta a negat zvonurile potrivit cărora ar fi fost alungat din casă de soția sa, Oksana, din cauza unei presupuse infidelități, subiectul continuă să fie dezbătut în mediul online.

Căsătoriți din 2017, Cezar și Oksana au împreună șase copii, iar de-a lungul timpului, relația lor a fost una complexă, marcată de provocări și evoluții personale. Chiar dacă Ionașcu a recunoscut în trecut că nu a fost întotdeauna un soț exemplar, el a subliniat că mariajul său este bazat pe un proces continuu de învățare și adaptare reciprocă.

Citește și: CEZAR IONAȘCU S-A IUBIT CU OZANA BARABANCEA. MOTIVUL REAL PENTRU CARE S-A DESPĂRȚIT DE JURATA DE LA TE CUNOSC DE UNDEVA

În ultimii ani, Ionașcu s-a impus ca un expert în domeniul relațiilor, oferind sfaturi despre dinamica dintre parteneri și gestionarea conflictelor în cuplu. Totuși, viața sa personală a devenit recent subiect de discuție după apariția unor informații conform cărora mariajul său ar fi în impas. Cu toate acestea, atât el, cât și soția sa au transmis mesaje care resping ideea unui divorț iminent, deși admit că traversează o perioadă dificilă.

„A avut un diferențiator de marcă, la momentul primului impact – hotărârea. A spus clar, răspicat și sincer ce vrea cu mine. I-am zis că nu pot să-i dau și a spus: Ok, vei lupta pentru asta, eu sunt femeia ta și nu voi pleca niciodată.

Și asta m-a făcut să tac. Și a avut dreptate. Firește, am vrut eu să plec de nenumărate ori și ea la fel. Și avea dreptate să o facă. Nu am fost băiatul bun. Primii doi ani au fost un calvar, nu am fost deloc băiatul bun, recunosc. Nu pricepeam ce îmi cere. Ea îmi cerea să ies dinăuntrul meu, să nu mă mai ascund sub rigori impuse de alții: eu trăiam în rigorile tatălui, rigolile școlii, rigolile anturajului, ale orașului, ale banilor.

Eu trăiam prin, ancorat, încorsetat de realități diverse de persoana mea și chinuiala era maximă. E un proces dinamic, nu s-a terminat. Și nu vreau să se termine vreodată, pentru că în momentul în care crești, cresc și așteptările, și curajul, și erorile. (…)

E o femeie mare de tot, cum și eu sunt un bărbat mare de tot. Ea a zis cu gura ei că nu sunt ușor de ținut. Sunt plăcut vederii, sunt plăcut dialogului, dar știu că sunt complicat. Cele mai multe perioade ca să fie pace, ca să fie bine cuplurile, le petrecem singuri.(…) Noi doi încă ne căutăm, câteodată prin casă, prin mesaje, pentru că nu știm unul de altul, fiecare are planul lui, evident că avem planuri comune.”, spunea Cezar Ionașcu cu câteva luni înainte, în cadrul unui podcast.