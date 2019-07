Cine a câștigat Puterea Dragostei de la Kanal D. S-a aflat numele înainte de finala de la 15:30

Au mai rămas câteva ore până la finala emisiunii “Puterea Dragostei” de la Kanal D și s-a aflat numele celor care ar fi câștigat. Apropiații concurenților și fanii lor așteaptă cu nerăbdare gala care închide primul sezon al îndrăgitei emisiuni… aceasta va avea loc astăzi, începând cu ora 15:30 la Kanal D.

Cine a câștigat “Puterea Dragostei” de la Kanal D

Favoriții la marile trofee de la “Puterea Dragostei” sunt concurenții Bianca și Jador. Desigur, fanii emisiunii nu au uitat nici cine sunt, de fapt, preferații prezentatoarei show-ului de la Kanal D… Potrivit unora dintre internauți, Andreea Mantea îi susține pe Simona și Zănoagă.

“Asa ar trebui, dar vazand cele 2 trofee pt cei mai indragiti concurenti, cred ca sunt pt. Bia si Jador iar banii ii vor lua Simina si Alex. Aranjamente ca de obicei…in plus am inteles ca filmarile s-au terminat…deci cum e cu votul?! ca nu mi-e clar”, “pe perioada galei vom putea vota dar cred ca voturile noastre vor fi in zadar caci va cistiga fonfi si scheletu !!!”, “Votez Jador si Bianca merita ”, “Daca nu castiga Bianca si Jador care sunt favoritii publicului, emisiunea este fake! De ce la greci castigatorii au luat si trofeele si la noi se dau separat? Ca sa ne scoateti ochii ca ati dat trofeele favoritilor publicului? Sau pentru ca la greci nu era Mantea care sa aiba favoriti ( Simina si Zanoaga)?”, “JADOR și BIANCA merită să câștige fiindcă sunt cei mai susținuți și cei mai iubiți concurenți ❤️ Amândoi au arătat puterea dragostei, chiar dacă s-au îndrăgostit de persoane nepotrivite, dar cu siguranță va ieși soarele și pe strada lor, iar la momentul potrivit își vor găsi amândoi dragostea și fericirea” sunt cinci dintre comentariile lăsate de fani pe pagina de Facebook a emisiunii.

Un lucru este sigur însă: la finalul galei de astăzi se va afla cine a câștigat primul sezon de la “Puterea Dragostei”.