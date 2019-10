Cine a fost soțul Tamarei Buciuceanu-Botez. Au fost căsătoriți 34 de ani

Tamara Buciuceanu-Botez a părăsit astăzi această lume, însă, ea va continua să existe în amintirile cinefililor români drept interpreta rolului lui Isoscel, profesoara de matematică din seria “Liceenii”, iar iubitorii de teatru o vor asocia mereu cu Coana Chirița, rol interpretat pe scena Teatrului Național din Iași. Despre cel care i-a fost soț timp ce 34 de ani, regretata actriță a vorbit destul de rar. De altfel, ea a fost dintotdeauna discretă cu viața din afara scenei.

Cine a fost soțul Tamarei Buciuceanu-Botez

Tamara Buciuceanu-Botez s-a născut pe 10 august 1929 în orașul Bender din Republica Moldova. Regretata actriță a avut patru fraţi: Nicuşor, Costică, Lizon şi Iulia Buciuceanu, cea care avea să devină una dintre cele mai mari cântăreţe de operă din România. Îndrăgita artistă a devenit soția medicului anestezist Alexandru Botez în urmă cu 57 de ani și l-a cunoscut prin intermediul unei prietene foarte bune. Ei nu au avut copii și au fost căsătoriți timp de 34 de ani… mai exact până în 1996 când soțul actriței Tamara Buciuceanu-Botez a murit. Regretata vedetă a acceptat să vorbească foarte rar despre cel care i-a fost partener în viața reală.

“Pe soţul meu l-am cunoscut prin intermediul unei bune prietene, Graţiela. Mi-a spus că este un om serios, care sigur o să-mi placă. Şi aşa a fost! Ne-am căsătorit în 1962 şi am rămas împreună 33 de ani, până când el a plecat la Ceruri. Am fost o femeie de casă şi gospodină. Alexandru mi-a respectat şi mi-a iubit foarte mult cariera. La un moment dat mi-a spus: «Dragă, eu mă mulţumesc şi cu titlul de prinţ consort». Era un doctor excelent, un om serios, care mi-a înţeles destinul. De un timp mă întristez când mă gândesc la cei care puteau să mai stea lângă mine şi nu mai sunt: soţul, fratele, cumnatul, colegii cu care am împărţit scena. Nu o să-i uit niciodată şi mă rog ca Dumnezeu să îi aşeze acolo sunt sunt cei drepţi”, a mărturisit Tamara Buciuceanu-Botez într-un interviu mai vechi acordat jurnaliștilor de la revista “Taifasuri”.

Sora actriței, Iulia Buciuceanu, a fost căsătorită cu actorul George Constantin, cu care a avut un copil, devenit și el peste ani un actor de succes, Mihai Constantin, care avea să-i dea replica mătușii sale în celebra serie “Liceenii”.

Tamara Buciuceanu-Botez – biografie

Într-o zi de vară – 10 august 1929 – Tamara Buciuceanu-Botez a venit pe lume într-o familie formată din șase suflete: părinții și patru frați. Între 1948-1951, a urmat cursurile Institutului de Teatru “Vasile Alecsandri” din Iasi. În ultimul an, ea s-a transferat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care l-a absolvit în 1952 (clasa profesorului Ion Baltateanu).

In cei peste 65 de ani de activitate a jucat pe scenele mai multor teatre din Bucuresti, precum Teatrul Giulesti (actualul Odeon, unde a debutat in piesa “Marfa din Makkar”), Teatrul de Comedie, Teatrul Bulandra, Teatrul National “I.L. Caragiale” sau Teatrul de Opereta, intr-o serie de roluri, principale sau secundare, indragite de public, a scris Agerpres. Tamara Buciuceanu-Botez si-a imprumutat vocea unor personaje faimoase in animatii si a jucat in numeroase spectacole radiofonice si de televiziune, mai scrie Agerpres.