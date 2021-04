Cine a părăsit pe cine?! Alex Bodi și Daria Radionova se contrazic în declarații

Între Alex Bodi și Daria Radionova a izbucnit un război, care nu pare să ajungă la sfârșit prea curând. Cei doi se contrazic în declarații, iar fanii lor nu mai știu cine a părăsit pe cine.

Când toată lumea aștepta cu sufletul la gură să îi vadă în fața altarului, Alex Bodi și Daria Radionova au decis să meargă pe drumuri separate. I-a fost alături în momentele cele mai grele, dar afaceristul și-a acuzat fosta iubită de faptul că și-a schimbat atitudinea odată cu plecarea ei în Londra. (CITEȘTE ȘI: MĂDĂLINA GHENEA, FURIOASĂ DUPĂ CE A FOST “CUPLATĂ” CU ALEX BODI, DAR ȘI CU ALȚI BĂRBAȚI! DEZVĂLUIRI DESPRE VIAȚA AMOROASĂ: “MI-E FOARTE BINE AȘA”)

Pe de altă parte, Daria Radionova a mărturisit că motivul principal al despărțirii a fost atitudinea lui Alex Bodi și gelozia excesivă. Fanii celor doi nu mai știu pe cine să creadă, după toate acuzațiile și reproșurile pe care aceștia și le-au adus. În timp ce Daria spunea că ea a fost cea care a pus punct relației, Alex Bodi mărturisește că el a decis de fapt acest lucru și a făcut publice mesajele de la fosta iubită.

”Cu ce am mințit acum? Ascultă, oprește-te. Într-adevăr e prea mult. (…) Îmi pasă și te iubesc. Dacă nu vrei, fii sincer, dar nu mă jigni și nu mai spune minciuni. Dacă am vrut să scap de tine de ce să încerc să te calmez. Știi cum mi-am dat seama că a fost o greșeală prostească care te-a rănit?

Pentru că m-am pus în poziția ta și de aceea ți-am trimis mesaje și te-am sunat și încerc să te vindec. Știu că treci prin momente grele, dar te rog relaxează-te și oprește-te, bine? Chiar nu am nevoie de nimeni altcineva, te iubesc doar pe tine și am nevoie de tine. Nu te-am înșelat niciodată. Eu nici măcar nu le răspund unor prieteni pentru că știu că s-ar putea să nu-ți placă. Nici măcar nu mă uit la alt bărbat (…)”, e doar unul dintre mesajele pe care Daria Radionova i l-a trimis afaceristului.

Daria a ieșit la atac!

În momentul în care a auzit ce declarații a făcut fostul ei iubit, Daria Radionova a răbufnit. Șatena a dezmințit tot ce a spus Alex Bodi, iar apoi a mărturisit că nu mai vrea să audă de el nici în ruptul capului. Mai ales după ce afaceristul i-a cerut înapoi inelul de logodnă, motivând faptul că ea nu mai are nevoie de lucruri de la el din moment ce își trăiește viața în Londra. (VEZI ȘI: DARIA RADIONOVA L-A “PĂRĂSIT” PE ALEX BODI PE INSTA ȘI I-A ȘTERS POZELE)

”Am vrut să fug de el, nu m-a bătut, dar a fost agresiv cu mine. A făcut aceeași greșeală în toate relațiile. Are o problemă cu ego-ul, este o persoană narcisistă. L-am iubit din tot sufletul meu, nu mai vreau să continui și să am vreo treabă cu el. Nu mă merită el pe mine! L-am iubit, am fost tot timpul acolo pentru el.

Este dezgustător ce face acum Alex, eu l-am iubit. Eu am dat interviu pentru că am vrut să-i salvez lui imaginea, nu avea una bună atunci. Alex a început să se răzbune pe mine. Nu sunt geloasă pe nimeni, nici pe fetița lui, i-am făcut și părul, am avut grijă de ea, cum să fiu geloasă?. Alex Bodi mi-a cerut inelul de logodnă înapoi. Oricum nu-l mai iubesc, dar ce fel de bărbat este ăsta?”, a declarat Daria.